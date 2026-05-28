Corinthians abre vantagem, mas Bragantino empata no fim pelo Brasileiro Sub-20

O Corinthians perdeu a chance de encostar no G8 do Campeonato Brasileiro Sub-20 após a 14ª rodada da competição. Nesta quinta-feira (28), o Timão ficou no empate em 3 a 3 com o RB Bragantino, no Centro de Performance e Desenvolvimento, em Atibaia, após abrir dois gols de vantagem no primeiro tempo. No entanto, a expulsão de Caraguá no início da etapa final fez o Massa Bruta subir no jogo e chegar à igualdade. Nos acréscimos, a equipe do Parque São Jorge voltou a ficar à frente, mas acabou levando outro gol em seguida.
O resultado deixa o Corinthians com 19 pontos, em 11º lugar. O Bragantino, por sua vez, se mantém no G8, com 22 pontos, em sétimo.
As duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão Sub-20 daqui a duas semanas, no dia 10 de junho, às 15h (de Brasília). Enquanto o Corinthians recebe o Avaí, o Bragantino visita o São Paulo, em Cotia.
O Timão abriu o placar logo aos oito minutos. Favela recebeu na área, antecipou-se ao goleiro e tocou para Luizinho marcar. O jogo seguiu parelho, com as duas chances tendo algumas oportunidades de marcar. Porém, quem mostrou efetividade foi o Corinthians, que ampliou com Iago Machado, de cabeça. O Massa Bruta quase diminuiu nos acréscimos, mas Yuri Leles mandou para fora.
Corinthians tem um expulso, e Bragantino melhora
Logo aos dois minutos do segundo tempo, o time do Parque São Jorge ficou com um a menos, com a expulsão de Caraguá. A vantagem numérica fez o Bragantino crescer no jogo e criar chances. Aos 12, Ezequiel cruzou para Yuri Alves marcar. O Massa Bruta seguiu em cima e empatou aos 28, com Jhuan Nunes.
Apesar de ter um a menos, o Corinthians passou à frente em 47 minutos, com Cauã Ribeiro, de cabeça, após assistência de Lorenzo. Quando parecia que o Timão ganharia com um jogador a menos, o Bragantino empatou aos 51. Joanderson finalizou, a bola pegou no braço de Vinicius Oliveira e entrou. Os jogadores rivais reclamaram de um toque de mão, mas o árbitro deu o gol, sacramentando o empate em 3 a 3.
