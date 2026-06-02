Vitória bate Fortaleza de virada e abre vantagem na final do Nordestão

A Arena Castelão vestiu as suas melhores cores e transformou as arquibancadas em um verdadeiro caldeirão de luzes para empurrar o Fortaleza no primeiro capítulo da grande decisão da Copa do Nordeste de 2026. Contudo, o futebol costuma premiar a insistência e punir os erros com requintes de crueldade. Em uma partida marcada por duas expulsões, lesões e uma reviravolta impressionante nos minutos finais, o Vitória suportou a pressão inicial, aproveitou a vantagem numérica e bateu o clube cearense por 2 a 1 nesta terça-feira (2).

O resultado dramático coloca o Leão da Barra em excelente situação para erguer a sua quinta taça regional na partida de volta. Por outro lado, o técnico Thiago Carpini precisará juntar os cacos de um Fortaleza que teve a vitória nas mãos, mas acabou desmoronando taticamente após perder um jogador importante no segundo tempo da batalha.

Primeiro tempo equilibrado tem choque de cabeças e poucas chances

O confronto começou nervoso, com as duas equipes exibindo uma marcação pesada e cometendo muitas faltas no círculo central. O Fortaleza tentou ditar o ritmo nos primeiros minutos e assustou logo no início, quando Pochettino cruzou da esquerda e Vitinho desperdiçou uma boa oportunidade. A resposta baiana veio aos 17 minutos, exigindo que o goleiro João Ricardo fizesse duas intervenções milagrosas em sequência para salvar a meta tricolor.

A intensidade física cobrou o seu preço ainda na etapa inicial. Pelo lado do Vitória, o volante Caíque Gonçalves tentou resistir a dores na coluna, tomou medicação em campo, mas acabou pedindo substituição precoce. Pouco depois, o zagueiro Luan Freitas, do Fortaleza, chocou-se de cabeça com Ramon em uma disputa aérea. O defensor cearense precisou colocar uma touca de proteção para conter um sangramento no supercílio, contudo não reuniu condições de continuar e foi direto para o vestiário. Diante de tanta fragmentação, o placar não saiu do zero antes do intervalo.

Vitinho acende o Castelão, mas expulsão muda o rumo da história

O panorama do jogo mudou completamente na etapa complementar. Logo aos nove minutos, o atacante Vitinho recebeu na intermediária, limpou a marcação e arriscou um belo chute de perna canhota. A bola explodiu na trave antes de morrer no fundo das redes de Lucas Arcanjo, explodindo a Arena Castelão em festa. Além disso, o gol deu a impressão de que o Fortaleza controlaria o adversário com tranquilidade na sequência do duelo.

Toda a vantagem cearense ruiu aos 17 minutos em um lance de contra-ataque. O atacante Renê arrancou em velocidade e o volante Ronald, que havia entrado na primeira etapa e figurava como o último homem da defesa tricolor, cometeu falta dura. O árbitro aplicou o cartão vermelho direto, deixando os mandantes com dez atletas em campo. Portanto, o técnico Jair Ventura percebeu o momento favorável e realizou alterações agressivas para lançar o Vitória ao ataque.

Pênalti do VAR e gol de Tarzia decretam a virada do Vitória

O Fortaleza recuou as suas linhas para tentar segurar o resultado, porém a pressão baiana surtiu efeito aos 34 minutos. Após o árbitro de vídeo recomendar a revisão de um toque de braço do zagueiro Brítez dentro da área, a arbitragem assinalou pênalti para os visitantes. O atacante Renato Kayzer assumiu a responsabilidade aos 38 minutos, bateu firme no canto direito e superou João Ricardo, que chegou a acertar o lado da cobrança, mas não alcançou a bola.

Quando o empate por 1 a 1 parecia definitivo, o Vitória buscou o golpe de misericórdia aos 47 minutos. O atacante Tarzia, que havia entrado no lugar de Emmanuel Martínez, recebeu na intermediária e acertou um chute espetacular de fora da área, estufando a meta cearense. Consequentemente, o gol da virada desestabilizou o Fortaleza, que ainda viu o adversário administrar os dez minutos de acréscimo com troca de passes inteligentes até o apito final.

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