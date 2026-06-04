Estilista da Seleção rebate críticas e explica cor de uniforme que virou meme nas redes

Antes mesmo da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, um assunto fora das quatro linhas tomou conta das redes sociais. O uniforme utilizado pela delegação durante a viagem para os Estados Unidos gerou uma enxurrada de comentários, memes e comparações entre os torcedores.

A principal discussão envolveu a cor escolhida para o conjunto. Nas redes, internautas compararam a vestimenta a pijamas, roupas hospitalares, uniformes de mecânicos, trajes de presidiários e até vestimentas utilizadas em fábricas.

Diante da repercussão, o estilista Ricardo Almeida, responsável pelo projeto desenvolvido para a CBF, decidiu explicar o conceito por trás da peça e rebateu as críticas.

“Se você, quando fizer a foto ou o vídeo, não tiver uma luz que realmente ilumine qual é a cor, ele vai parecer um meio acinzentado, mas ele não é acinzentado. Na realidade, ele é uma cor que mistura o verde, o amarelo e o azul. Forma um tom de turmalina, que é uma pedra que a gente encontra aqui no Brasil também. E é muito bonita, é uma cor assim extremamente nova, feita para o evento da Seleção”, afirmou em entrevista ao SBT.

Conceito exclusivo para a Copa

Segundo Ricardo Almeida, parte das críticas surgiu sem que o público tivesse conhecimento da proposta desenvolvida para a delegação brasileira.

O estilista explicou que buscou criar uma identidade inédita para esta edição da Copa do Mundo, evitando repetir soluções adotadas em torneios anteriores.

“Nessa vez alguns comentários sem uma propriedade real por falta de conhecimento. Às vezes até alguns querem ajudar, falar: “Não, podia fazer azul”, mas, por exemplo, um azul eu fiz na Copa da Rússia. Eu não posso fazer de novo”, acrescentou.

A ideia foi criar uma tonalidade exclusiva inspirada na turmalina, pedra encontrada no Brasil, combinando elementos das cores tradicionais da bandeira nacional em uma proposta mais moderna.

Experiência em Copas e confiança no projeto da Seleção

Entretanto, apesar da repercussão negativa em parte das redes sociais, Ricardo Almeida demonstrou tranquilidade ao comentar o assunto. O estilista destacou sua trajetória no mercado e lembrou que esta não é a primeira vez que desenvolve peças para a Seleção Brasileira.

“Minha marca tem 43 anos. É a terceira vez que eu faço uniforme para a CBF. A gente já fez várias novelas, vários artistas. Nunca tivemos problema nenhum”, declarou.

Contudo, o uniforme seguirá sendo utilizado pela delegação em deslocamentos, compromissos institucionais e eventos oficiais durante a Copa do Mundo. Enquanto o debate sobre o visual continua entre os torcedores, a equipe comandada por Carlo Ancelotti mantém o foco na preparação para a estreia no torneio.

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