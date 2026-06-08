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Jogada10
LeBron James aparece com a camisa dos EUA antes da Copa
Por
Jogada10
Publicado às 21h33 de 08/06/2026
LeBron James aparece com a camisa dos EUA antes da Copa -
Jogada10
Astro da NBA apareceu com peça especial da seleção norte-americana, que estreia no Mundial contra o Paraguai, em Los Angeles
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