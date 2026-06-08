Plata atinge marca histórica pelo Equador às vésperas da Copa do Mundo

A vitória de 3 a 0 do Equador para cima da Guatemala teve sabor especial para Gonzalo Plata. Afinal, o atacante do Flamengo atingiu a marca de 50 jogos pela La Tri no último amistoso preparatório antes do início da Copa do Mundo, no último domingo (07).
Plata saiu do banco de reservas aos 23 minutos do segundo tempo para atingir a marca. Na partida, o técnico Sebastián Beccacece preferiu dar oportunidade a jovens jogadores que farão parte do elenco equatoriano no Mundial. A expectativa é que o atacante rubro-negro seja titular na Copa, apesar da boa atuação de Jeremy Arévalo.
Com a marca, Plata se torna o sétimo jogador com mais jogos pelo Equador entre os convocados para o Mundial. Ele fica atrás apenas de Enner Valencia, Moises Caicedo, Alan Franco, Ángelo Preciado, Pervis Estúpiñan e Piero Hincapié. O atacante defende a seleção desde 2019, quando tinha apenas 18 anos.
O Equador estreia na Copa do Mundo na noite do próximo domingo (14), às 20h, de Brasília, contra a Costa do Marfim. A La Tri encarará também Alemanha e Curaçao na fase de grupos.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.