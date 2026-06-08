Fifa confirma que árbitro barrado de entrar nos EUA não apitará na Copa

O sonho de Omar Abdulkadir Artan em fazer história na Copa do Mundo de 2026 chegou oficialmente ao fim de forma precoce nesta segunda-feira (8). A entidade máxima do futebol emitiu um comunicado oficial confirmando o corte definitivo do profissional somali da lista de arbitragem do torneio. A decisão ocorreu após o governo dos Estados Unidos vetar a entrada do juiz em seu território. Desse modo, sua participação na competição está descartada.

Considerado um dos principais nomes do apito no continente africano na atualidade, o profissional de 34 anos havia desembarcado na América do Norte após uma longa rota de viagem que começou no Quênia e passou pela Turquia. Mesmo tendo conseguido uma autorização prévia após forte mobilização de profissionais do esporte nas redes sociais, Artan acabou barrado pelos agentes alfandegários no setor de imigração do aeroporto dos EUA. Assim sendo, ele precisou retornar ao solo turco.

Fifa emite nota oficial e destaca soberania das leis americanas

Diante da enorme repercussão internacional sobre o episódio, a assessoria de imprensa da entidade se manifestou de forma pública para esclarecer o desligamento do profissional e pontuar que não possui autonomia para reverter decisões de caráter diplomático.

A entidade detalhou o impedimento do profissional em nota oficial:

“A FIFA pode confirmar que o árbitro Omar Abdulkadir Artan não poderá treinar e atuar na Copa do Mundo da FIFA 2026 após ter sua entrada negada nos Estados Unidos. A FIFA não se envolve nos processos de imigração dos países sedes, incluindo concessões de vistos, e foi informada pelas autoridades que a situação do Sr. Artan não será alterada no momento. Assim como em eventos anteriores da FIFA, o governo anfitrião determina, em última análise, quem recebe o visto e quem tem a entrada permitida em seu país”.

Até o presente momento, as autoridades do Departamento de Estado dos Estados Unidos e a organização local do Mundial não divulgaram os motivos jurídicos ou administrativos que motivaram a cassação do direito de entrada do cidadão somali.

Omar Artan seria o pioneiro da Somália no principal torneio de seleções

Por fim, o veto migratório interrompe uma trajetória de grande ascensão do juiz no cenário internacional. A saber, Omar Artan figurava na lista seleta de 52 profissionais de arbitragem escolhidos a dedo para conduzir os confrontos da atual edição da Copa, sediada conjuntamente por Canadá, México e Estados Unidos. De fato, ele seria o primeiro representante da história da Somália a comandar um jogo de Copa do Mundo.

Sem dúvida, o currículo recente do árbitro o credenciava como uma das grandes promessas do apito internacional para a competição. Em 2025, a Confederação Africana de Futebol (CAF) elegeu o somali como o melhor árbitro do continente. Além do prêmio individual, ele acumulava a experiência de ter comandado jogos de altíssima pressão. Por exemplo, como a final da última Liga dos Campeões da África, disputada entre Pyramids FC, do Egito, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

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