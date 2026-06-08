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Jogada10
Moriyasu mantém sonho do título japonês mesmo sem Mitoma
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Jogada10
Publicado às 22h28 de 08/06/2026
Moriyasu mantém sonho do título japonês mesmo sem Mitoma -
Jogada10
Técnico aposta na confiança gerada por vitórias sobre Brasil e Inglaterra, enquanto Japão tenta alcançar campanha inédita na Copa do Mundo
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