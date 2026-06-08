Vila Nova vence o Botafogo-SP e assume a liderança provisória da Série B

O Vila Nova confirmou o seu excelente momento na temporada e garantiu mais três pontos cruciais na noite desta segunda-feira (8). Atuando sob os seus domínios no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), o Tigre superou o Botafogo-SP pelo placar de 1 a 0 em um confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado positivo fez a equipe goiana emplacar a quarta vitória consecutiva na competição nacional, alcançando os 25 pontos e assumindo a liderança provisória do torneio.

O desfecho do jogo acentuou a disparidade de cenários vivida pelos dois elencos na atualidade. Enquanto os donos da casa celebram o topo da tabela de classificação, o clube de Ribeirão Preto se afunda em uma crise histórica. O Pantera atingiu a marca incômoda de dez partidas consecutivas sem registrar um único triunfo. Sem dúvida, é a sua pior sequência na era dos pontos corridos da segunda divisão.

André Luís balança as redes em início avassalador do Vila Nova

O time colorado impôs uma forte pressão territorial desde os primeiros minutos, sufocando a saída de bola paulista com cruzamentos seguidos na grande área. O Botafogo-SP tentou responder na bola parada aos 15 minutos e quase abriu o placar em uma cabeçada do volante Morelli, que carimbou o poste esquerdo do goleiro Helton Leite. O susto acordou o Vila Nova, que encaixou um contrataque veloz com Ryan logo no minuto seguinte, exigindo uma grande defesa do arqueiro Victor Souza.

A superioridade dos mandantes se transformou em vantagem no marcador aos 20 minutos da etapa inicial. O atacante Janderson realizou uma bela jogada individual pelo setor esquerdo da linha de fundo e desferiu um cruzamento rasteiro preciso. Bem posicionado na pequena área, o centroavante André Luís antecipou a marcação defensiva, conseguiu o desvio sutil e empurrou a bola para o fundo das redes, inflamando as arquibancadas do OBA.

Choque de cabeça dramático paralisa o jogo e mobiliza ambulância no gramado

O panorama do confronto se modificou após o intervalo e os visitantes passaram a dominar as ações ofensivas. O Botafogo-SP desperdiçou uma oportunidade clara aos 6 minutos do segundo tempo, quando o goleiro Helton Leite saiu errado em um cruzamento alto e o defensor Nathan Camargo evitou o empate ao salvar a bola em cima da linha.

A partida tomou rumos dramáticos a partir dos 32 minutos da etapa complementar. O arqueiro Helton Leite e o lateral-esquerdo Willian Formiga, ambos atletas do Vila Nova, disputaram a mesma bola pelo alto e sofreram um violento choque de cabeça na grande área. A gravidade do impacto forçou a entrada imediata da ambulância no gramado. Após receber os primeiros socorros, Willian Formiga deixou o estádio de colar cervical rumo a um hospital da região. Do outro lado, Helton Leite tentou permanecer com uma proteção na cabeça, contudo acabou substituído pelo reserva Dalberson.

O procedimento médico segurou o andamento do jogo por dez minutos consecutivos. Devido à longa paralisação, a equipe de arbitragem acrescentou 13 minutos de tempo extra ao período regulamentar.

Por fim, o Botafogo-SP buscou o gol de empate de todas as maneiras possíveis e alçou bolas na área na base do abafa. Contudo, a barreira defensiva goiana sustentou a vantagem magra até o apito final do árbitro aos 57 minutos.

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