Neuer retorna aos treinos e deve assumir o gol da Alemanha na Copa

Manuel Neuer voltou a treinar com o restante do elenco da Alemanha e deu um passo importante para disputar a estreia da seleção na Copa do Mundo. Recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, o goleiro participou normalmente da atividade desta segunda-feira (8) e deve começar como titular no confronto contra o Curaçao, no próximo domingo (14).

Dessa forma, a seleção alemã realizou um treinamento aberto para cerca de três mil torcedores na Universidade Wake Forest, em Winston-Salem, na Carolina do Norte. A presença de Neuer foi a principal novidade da atividade, depois de dias dedicados a trabalhos físicos individualizados para recuperar o ritmo e as condições ideais de jogo.

Ídolo do futebol alemão e do Bayern de Munique, o goleiro não disputa uma partida oficial desde maio. Mesmo ausente das convocações por duas temporadas, o arqueiro voltou a integrar a seleção por decisão do técnico Julian Nagelsmann, que apostou na experiência do jogador para fortalecer a equipe na disputa do Mundial.

Durante todo o ciclo das Eliminatórias, Oliver Baumann assumiu a meta da Alemanha e atuou como titular. Contudo, com o retorno de Neuer, o goleiro do Hoffenheim perdeu espaço. O jogador, então, e não escondeu a insatisfação ao comentar a escolha da comissão técnica pela mudança na posição.

“Sim, foi difícil no início, claro. Não foi exatamente uma sensação agradável. Prefiro não comentar por enquanto. Não quero me aprofundar no assunto. A situação é o que é. Estou concentrado em mim e na equipe. Isso é tudo o que importa. Esperamos ter algumas semanas pela frente e daremos tudo de nós para alcançar o sucesso”, frisou.

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