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Copa do Mundo. Dia 8. Torre de Babel vai se erguendo

Copa do Mundo. Dia 8. Torre de Babel vai se erguendo
Copa do Mundo. Dia 8. Torre de Babel vai se erguendo -

A cobertura do Brasil vai ficando cada vez mais heterogênea. Ou seja, a Torre de Babel começou a ser erguida nesta segunda-feira (8), no The Ridge Hotel e no CT do New York Red Bulls, no Columbia Park, em Nova Jersey. Quem transitou pelas luxuosas instalações do local que abriga o time pentacampeão mundial ouviu o inglês com sotaque britânico dos escoceses, o espanhol rioplatense dos argentinos, além do árabe dos marroquinos. Os europeus e os norte-africanos estão no caminho da Seleção Brasileira, em encontros válidos pelo Grupo C da Copa do Mundo. Faltou apenas o francês dos haitianos. Duas simpáticas repórteres daquele país acompanharam o sorteio, em dezembro de 225, em Washington. Será que elas vieram?

A Seleção Brasileira é a marca esportiva mais importante do planeta por conta de sua história e ídolos ao longo das últimas Copas do Mundo. Não é à toa que a equipe nacional desperta enorme interesse no planeta bola. E a tendência é só aumentar conforme o Mundial se aproxima.

Nesta edição da competição, é a primeira vez, aliás, que os comunicadores estrangeiros dão o ar da graça durante a cobertura. Na semana passada, apenas jornalistas brasileiros participaram das entrevistas coletivas e acompanharam os treinos. Um norte-americano de Nova York apareceu para gravar imagens pontuais. Desacostumado ao futebol, perguntou ao Jogada10 sobre quem era o goleiro cabeludo (Alisson). Mas nada de profissionais de países adversários nas atividades e tampouco no amistoso contra o Egito, em Cleveland, Ohio, no último fim de semana.

As emissoras brasileiras também ganharam reforços no período prévio à Copa. Suas equipes, assim, estão cada vez maiores em Basking Ridge. Como consequência, as coletivas ficaram ainda mais concorridas. Os bastidores desta segunda foram cortinhos. Afinal, as pautas só aumentam, e o escrivão não tem hora para dormir.

*Esta coluna não reflete, necessariamente, a opinião do Jogada10.

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