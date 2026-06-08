Copa do Mundo. Dia 8. Torre de Babel vai se erguendo

A cobertura do Brasil vai ficando cada vez mais heterogênea. Ou seja, a Torre de Babel começou a ser erguida nesta segunda-feira (8), no The Ridge Hotel e no CT do New York Red Bulls, no Columbia Park, em Nova Jersey. Quem transitou pelas luxuosas instalações do local que abriga o time pentacampeão mundial ouviu o inglês com sotaque britânico dos escoceses, o espanhol rioplatense dos argentinos, além do árabe dos marroquinos. Os europeus e os norte-africanos estão no caminho da Seleção Brasileira, em encontros válidos pelo Grupo C da Copa do Mundo. Faltou apenas o francês dos haitianos. Duas simpáticas repórteres daquele país acompanharam o sorteio, em dezembro de 225, em Washington. Será que elas vieram?

A Seleção Brasileira é a marca esportiva mais importante do planeta por conta de sua história e ídolos ao longo das últimas Copas do Mundo. Não é à toa que a equipe nacional desperta enorme interesse no planeta bola. E a tendência é só aumentar conforme o Mundial se aproxima.

Nesta edição da competição, é a primeira vez, aliás, que os comunicadores estrangeiros dão o ar da graça durante a cobertura. Na semana passada, apenas jornalistas brasileiros participaram das entrevistas coletivas e acompanharam os treinos. Um norte-americano de Nova York apareceu para gravar imagens pontuais. Desacostumado ao futebol, perguntou ao Jogada10 sobre quem era o goleiro cabeludo (Alisson). Mas nada de profissionais de países adversários nas atividades e tampouco no amistoso contra o Egito, em Cleveland, Ohio, no último fim de semana.

As emissoras brasileiras também ganharam reforços no período prévio à Copa. Suas equipes, assim, estão cada vez maiores em Basking Ridge. Como consequência, as coletivas ficaram ainda mais concorridas. Os bastidores desta segunda foram cortinhos. Afinal, as pautas só aumentam, e o escrivão não tem hora para dormir.

*Esta coluna não reflete, necessariamente, a opinião do Jogada10.

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