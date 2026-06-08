Alisson e Ederson entram em grupo de goleiros da Seleção com três Copas

Alisson e Ederson ampliaram a lista de goleiros brasileiros presentes em três edições de Copa do Mundo. Convocados para os Mundiais de 2018, 2022 e 2026, os dois passam a integrar um seleto grupo que reúne nomes históricos da posição, como Gilmar Neves, Taffarel, Dida, Júlio César, Carlos e Waldir Peres.
Titular da seleção brasileira, Alisson chega à terceira participação em Mundiais com nove partidas disputadas. Assim, o goleiro atuou cinco vezes na Rússia, em 2018, e mais quatro no Qatar, em 2022, ocupando a quarta colocação entre os arqueiros que mais defenderam o Brasil em Mundiais.
Na lista, aparecem Júlio César, com 12 jogos, Gilmar Neves e Emerson Leão, ambos com 14, além de Taffarel, recordista da posição com 18 atuações em Mundiais.
“É uma grande honra poder representar meu país! Um privilégio, acompanhado de uma imensa responsabilidade de vestir essa camisa! Lutaremos com todas as nossas forças para buscar a nossa tão sonhada sexta estrela”, festejou o gaúcho de Novo Hamburgo.
Experiente em Mundiais, porém com apenas um jogo
Apesar da terceira participação, Ederson entrou em campo apenas uma vez em Copas. Dessa forma, foi na partida contra Camarões, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa de 2022.
“Representar o meu país em uma Copa do Mundo é mais do que a realização de um sonho… é a prova de que Deus honra cada passo, cada oração e cada momento vivido com fé. Vestir a camisa da Seleção Brasileira é um privilégio que carrego com muito orgulho”, celebrou o arqueiro.
O grupo escolhido por Carlo Ancelotti conta também com Weverton, que está em sua segunda Copa. Ele atuou apenas nos minutos finais da classificação da Amarelinha para as quartas de final, na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul. Nesse sentido, ao todo, 38 goleiros já foram chamados para representar o Brasil em Copas do Mundo. Os primeiros foram Joel e Velloso, em 1930.
Confira quantas Copas cada goleiro brasileiro disputou
4 Copas do Mundo
Castilho – 1950, 1954, 1958 e 1962
Emerson Leão – 1970, 1974, 1978 e 1986
3 Copas do Mundo
Alisson – 2018, 2022 e 2026
Ederson – 2018, 2022 e 2026
Gylmar – 1958, 1982 e 1966
Taffarel – 1990, 1994 e 1998
Júlio César – 2006, 2010 e 2014
Dida – 1998, 2002 e 2006
Carlos – 1978, 1982 e 1986
Waldir Peres – 1974, 1978 e 1982
2 Copas do Mundo
Rogério Ceni – 2002 e 2006
Weverton – 2022 e 2026
1 Copa do Mundo
Joel – 1930
Velloso – 1930
Germano – 1934
Pedrosa – 1934
Walter – 1938
Batatais – 1938
Barbosa – 1950
Veludo – 1954
Cabeção -1954
Manga – 1966
Félix – 1970
Ado – 1970
Renato -1974
Paulo Sérgio – 1982
Paulo Victor – 1986
Acácio – 1990
Zé Carlos – 1990
Zetti – 1994
Gilmar Rinaldi – 1994
Carlos Germano – 1998
Marcos – 2002
Gomes – 2010
Doni – 2010
Jefferson – 2014
Victor – 2014
Cássio – 2018
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