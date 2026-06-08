Alisson e Ederson entram em grupo de goleiros da Seleção com três Copas

Alisson e Ederson ampliaram a lista de goleiros brasileiros presentes em três edições de Copa do Mundo. Convocados para os Mundiais de 2018, 2022 e 2026, os dois passam a integrar um seleto grupo que reúne nomes históricos da posição, como Gilmar Neves, Taffarel, Dida, Júlio César, Carlos e Waldir Peres.

Titular da seleção brasileira, Alisson chega à terceira participação em Mundiais com nove partidas disputadas. Assim, o goleiro atuou cinco vezes na Rússia, em 2018, e mais quatro no Qatar, em 2022, ocupando a quarta colocação entre os arqueiros que mais defenderam o Brasil em Mundiais.

Na lista, aparecem Júlio César, com 12 jogos, Gilmar Neves e Emerson Leão, ambos com 14, além de Taffarel, recordista da posição com 18 atuações em Mundiais.

“É uma grande honra poder representar meu país! Um privilégio, acompanhado de uma imensa responsabilidade de vestir essa camisa! Lutaremos com todas as nossas forças para buscar a nossa tão sonhada sexta estrela”, festejou o gaúcho de Novo Hamburgo.

Experiente em Mundiais, porém com apenas um jogo

Apesar da terceira participação, Ederson entrou em campo apenas uma vez em Copas. Dessa forma, foi na partida contra Camarões, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa de 2022.

“Representar o meu país em uma Copa do Mundo é mais do que a realização de um sonho… é a prova de que Deus honra cada passo, cada oração e cada momento vivido com fé. Vestir a camisa da Seleção Brasileira é um privilégio que carrego com muito orgulho”, celebrou o arqueiro.

O grupo escolhido por Carlo Ancelotti conta também com Weverton, que está em sua segunda Copa. Ele atuou apenas nos minutos finais da classificação da Amarelinha para as quartas de final, na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul. Nesse sentido, ao todo, 38 goleiros já foram chamados para representar o Brasil em Copas do Mundo. Os primeiros foram Joel e Velloso, em 1930.

Confira quantas Copas cada goleiro brasileiro disputou

4 Copas do Mundo

Castilho – 1950, 1954, 1958 e 1962

Emerson Leão – 1970, 1974, 1978 e 1986

3 Copas do Mundo

Alisson – 2018, 2022 e 2026

Ederson – 2018, 2022 e 2026

Gylmar – 1958, 1982 e 1966

Taffarel – 1990, 1994 e 1998

Júlio César – 2006, 2010 e 2014

Dida – 1998, 2002 e 2006

Carlos – 1978, 1982 e 1986

Waldir Peres – 1974, 1978 e 1982

2 Copas do Mundo

Rogério Ceni – 2002 e 2006

Weverton – 2022 e 2026

1 Copa do Mundo

Joel – 1930

Velloso – 1930

Germano – 1934

Pedrosa – 1934

Walter – 1938

Batatais – 1938

Barbosa – 1950

Veludo – 1954

Cabeção -1954

Manga – 1966

Félix – 1970

Ado – 1970

Renato -1974

Paulo Sérgio – 1982

Paulo Victor – 1986

Acácio – 1990

Zé Carlos – 1990

Zetti – 1994

Gilmar Rinaldi – 1994

Carlos Germano – 1998

Marcos – 2002

Gomes – 2010

Doni – 2010

Jefferson – 2014

Victor – 2014

Cássio – 2018

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