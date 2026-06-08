Imprensa aponta Fabregas como próximo técnico do Barcelona; entenda

Cesc Fàbregas desponta como o principal candidato para assumir o comando do Barcelona quando Hansi Flick encerrar sua passagem pelo clube. Afinal, a informação é do jornal espanhol AS, que aponta o atual técnico do Como, da Itália, como a prioridade da diretoria catalã para um futuro projeto.

De acordo com o podcast “Barça Reservat”, a comissão esportiva apoia a escolha do ex-meia. Eles, então, colocam o profissional no topo da lista de possíveis sucessores de Flick. Mesmo assim, vale destacar que o comandante alemão tem contrato válido até 2028.

Ainda segundo o AS, o clube intensificou os contatos nos bastidores e enviou Alejandro Echevarría, colaborador de Deco e homem de confiança do presidente Joan Laporta, à cidade de Como para conversar com os dirigentes italianos sobre a situação de Fàbregas.

Luis Enrique também apareceu entre os nomes analisados pela diretoria, mas dois fatores reduziram as chances de um acordo. Entre eles, o alto custo salarial e o modelo de gestão adotado pelo treinador do Paris Saint-Germain, que costuma trabalhar com autonomia total no comando do elenco e sem interferências externas.

Fàbregas ganhou destaque no futebol italiano ao conduzir o Como a uma campanha histórica. Sob seu comando, a equipe terminou o Campeonato Italiano na quarta colocação. Além disso, alcançou a semifinal da Copa da Itália e garantiu vaga na próxima edição da Champions League. O time também registrou a melhor defesa da Serie A, com apenas 29 gols sofridos, e acumulou somente sete derrotas ao longo da competição.

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