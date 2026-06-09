Espanha vence o Peru e encerra preparação para a Copa do Mundo

No último teste antes da Copa do Mundo, a Espanha não teve muita dificuldade e venceu o Peru por 3 a 1. Ainda sem Lamine Yamal e Nico Williams, a La Roja contou com os gols de Oyarzabal, Pedri e uma colaboração gigante do goleiro Gallese. Velez, em uma boa jogada, marcou o gol de honra sul-americano.

Com uma vitória e um empate, a seleção de Luis de la Fuente encerrou a sua preparação para o Mundial. Por outro lado, o Peru, que conta com o trabalho de Mano Menezes, segue a sua preparação para o próximo ciclo.

Gol logo no início e colaboração do goleiro depois do intervalo

Logo no primeiro minuto, a Espanha mostrou que iria dominar o confronto e saiu na frente. Oyarzabal recebeu na entrada da área e arriscou, acertando um belo chute para abrir o marcador. O atacante teve mais uma oportunidade na sequência, quando recebeu cruzamento na área e acertou o travessão.

Os espanhóis dominavam a partida e conseguiram ampliar. Rodri lançou Ferrán Torres pela direita, que cruzou rasteiro para Pedri marcar. Após o segundo gol, o Peru começou a aparecer no ataque. Ugarriza recebeu na área, passou por Unai Simón, mas chutou para fora. Na sequência, Ferrán Torres arriscou da entrada da área e mandou para fora. Os peruanos ainda criaram oportunidades com Virdales e Noriega antes do intervalo, sem sucesso.

Com várias alterações, a Espanha contou com a colaboração do goleiro para ampliar. Afinal, Pino cruzou na área, Gallese tentou interceptar e espalmou para dentro do gol. O placar quase virou goleada em cobrança de falta de Baena, que mandou para fora.

Entretanto, o Peru conseguiu descontar. Lopez encontrou belo passe para Velez, que finalizou com estilo para marcar. No minuto seguinte, Ferrán Torres chutou cruzado e quase ampliou. Depois disso, a partida ficou morna, com pressão espanhola, mas sem grandes chances de gol.

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