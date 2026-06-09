Iraque x Venezuela: Onde assistir, escalações e arbitragem

Após conseguir um excelente resultado na última quinta-feira, empate em 1a1 com a Espanha, a seleção do Iraque fará mais um amistoso de preparação. Nesta terça-feira, 9/6, no SeatGeek Stadium, em Bridgeview, região metropolitana de Chicago, enfrenta a Venezuela.

Este será o último jogo do Iraque antes da estreia no Mundial. A seleção está no Grupo I. Estreia no dia 16 diante da Noruega, depois enfrenta os atuais vice-campeões, França, no dia 22, e encerra a fase de grupos diante de Senegal, no dia 26. Mas a Venezuela, que vem de derrota para a Turquia por 2 a 1 em amistoso, não se classificou para a Copa do Mundo.

Onde assistir

Esta partida, inicialmente, tem a transmissão agendada pela Disney+ a partir das 22h (de Brasília).

Como chega o Iraque

O técnico do Iraque, o australiano Graham Arnold, ficou muito satisfeito com o comportamento do time diante da Espanha, notadamente no primeiro tempo. afinal, saiu atrás no placar, a equipe conseguiu o empate, que sustentou até o fim da partida. Assim, deve manter a base, embora possa dar uma chance a Mohanad Ali, que não foi a campo na Galícia. Dorski, que fez o golaço iraquiano contra os espanhóis, recuperou-se de dores musculares. Com isso, está garantido na lateral esquerda. O craque do time, Al Ammari, também é presença certa.

Como chega a Venezuela

A Venezuela fez um bom jogo diante da Turquia, quando saiu na frente e levou a virada, mas dando trabalho aos adversários. Assim, o treinador Oswaldo Vizcarrondo, um dos grandes ídolos do futebol venezuelano no início do século, vai manter a base. Mas há dúvidas se Mendoza (que fez o gol diante dos turcos) começa o jogo. Se isso acontecer, Daniel Pereira poderá ganhar uma oportunidade. No ataque, há chance de Kelsy começar a partida no lugar de David Morales.

IRAQUE x VENEZUELA

Amistoso Internacional

Data e horário: 9/6/2026, às 22h (de Brasília)

Local: SeatGeek Stadium, Chicago (EUA)

IRAQUE: Basil; Hussein ali, Thaseen, Hashem e Doski; Zaid Ismael, Al Ammari, Bayesh (Mohanadi Ali) e Farji; Al-Jasim e Ali Hamadi. Técnico: Graham Arnold

VENEZUELA: Contreras; Aramburu, Ferraresi, Makoun e Quintero; Segovia, Mendoza (Daniel Pereira), Herrera e Cáceres; Jesús Ramírez e David Morales(Kelsy).Técnico: Oswaldo Vizarra

Árbitro: não divulgado.

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