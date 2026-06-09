Olhares do mundo se voltam para o Brasil na reta final para a Copa

A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo começou a ganhar um novo cenário nesta semana. Se nos primeiros dias de treinamentos em solo norte-americano a cobertura era praticamente dominada pela imprensa brasileira, a última segunda-feira (08/6) marcou a chegada dos primeiros jornalistas estrangeiros interessados em acompanhar de perto os passos da equipe de Carlo Ancelotti.

A mudança ficou evidente durante a entrevista coletiva do volante Bruno Guimarães. Pela primeira vez desde a chegada da delegação aos Estados Unidos, profissionais de países que enfrentarão o Brasil no Mundial participaram ativamente da coletiva e fizeram perguntas ao jogador.

Representantes da imprensa marroquina e escocesa estiveram presentes no centro de treinamento da Seleção e conversaram com Bruno em inglês. O volante respondeu aos questionamentos no mesmo idioma, abordando tanto a força da equipe brasileira quanto as expectativas para os desafios que terá pela frente na fase de grupos.

O jornalista escocês procurou entender como os brasileiros enxergam o confronto contra a Escócia, adversária da terceira rodada. Já o profissional marroquino direcionou suas perguntas para o duelo de estreia da Copa do Mundo, marcado para o próximo sábado (13).

Interesse cresce com a proximidade da estreia do Brasil

Até o fim da semana passada, a realidade era bastante diferente. Afinal, a maior parte dos jornalistas presentes acompanhando a Seleção era brasileira. Houve apenas participações pontuais de profissionais locais dos Estados Unidos, mas a cobertura internacional ainda era discreta.

Com a aproximação da abertura da Copa, porém, o cenário começou a mudar. A presença de jornalistas dos países adversários demonstra o aumento da atenção sobre o Brasil, tradicionalmente uma das seleções mais observadas em qualquer edição do Mundial.

O interesse chama atenção especialmente no caso da Escócia. Apesar de o confronto contra os escoceses acontecer apenas na última rodada da fase de grupos, daqui a cerca de três semanas, representantes da imprensa do país já iniciaram o acompanhamento da rotina da Amarelinha.

Marroquinos chegam para acompanhar de perto

A delegação de jornalistas marroquinos também começou a intensificar sua cobertura nesta semana. Aliás, alguns profissionais acabaram enfrentando um contratempo de logística ao se dirigirem para o local errado após uma confusão envolvendo o nome do centro de treinamento.

O grupo utilizou um endereço identificado como Columbia Park e acabou chegando justamente ao local onde a Seleção Brasileira realiza suas atividades. Apesar do desencontro, a expectativa é de que a cobertura da equipe africana seja ampliada nos próximos dias.

Além de acompanhar os trabalhos da própria seleção, os jornalistas marroquinos já passaram a circular pelos eventos da equipe brasileira. Além disso, concederam entrevistas a outros profissionais presentes no local. Muitos deles trabalham em inglês e francês, o que tem facilitado o contato com a imprensa internacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.