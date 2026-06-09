Como foi o Brasil na Copa do Mundo de 2018

Após passar o maior vexame de sua história, o Brasil conseguiu disputar a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com um clima mais leve. Apesar do começo de ciclo ruim, a Seleção se recuperou nas Eliminatórias, conseguiu um patamar de favorita para o Mundial. Entretanto, acabou ficando pelo caminho, mais uma vez contra uma equipe europeia, nas quartas de final.

Depois do 7 a 1, havia a expectativa que a CBF iria fazer uma grande revolução na Seleção. Entretanto, a entidade apostou em trazer campeões mundiais, com o retorno de Dunga ao comando técnico e tendo Gilmar Rinaldi como diretor. As escolhas foram muito criticadas e o Brasil não conseguiu ter um bom começo de ciclo. Inclusive, na Copa América de 2015, mais uma eliminação nos pênaltis para o Paraguai. Com duas vitórias, três empates e uma derrota, a Seleção começou as Eliminatórias mal, ficando na sexta posição, fora da zona de classificação.

O estopim da crise veio em 2016, na Copa América Centenário. Primeiramente, havia uma grande pressão por nomes convocados, como o lateral-esquerdo Geferson, que tinha disputado apenas 16 partidas no time profissional do Internacional. No torneio, eliminação na fase de grupos, com mais um vexame para a Seleção. Por fim, Dunga acabou sendo demitido do cargo.

Em seu lugar veio Tite, treinador que já era pedido pela torcida após 2014. Em meio a isso, o Brasil conquistou o ouro nas Olimpíadas do Rio, quebrando um tabu histórico e amenizando o clima pesado. Na estreia do novo treinador, um 3 a 0 convincente contra o Equador, fora de casa, com show do novato Gabriel Jesus. Na sequência das Eliminatórias foram nove vitórias e dois empates. Inclusive, a vaga veio quatro rodadas de antecedência, na vitória contra o Paraguai, e a Seleção fechou com folga na liderança.

Com isso, o Brasil chegou na Rússia com muito favoritismo. Em sua lista final, Tite levou seis remanescentes de 2014: Thiago Silva, Marcelo, Fernandinho, Paulinho, Willian e Neymar. Inclusive, o treinador contava com vários nomes de segurança, como Paulinho e Renato Augusto, que atuavam no futebol chinês. Por outro lado, não pôde contar com Daniel Alves, que sofreu uma grave lesão antes do torneio.

Fase de grupos com mais emoção que o esperado

Na estreia, o Brasil encarou a Suíça, e não venceu após 40 anos. No primeiro tempo, Coutinho pegou sobra de cruzamento na entrada da área e mandou no canto, marcando um golaço. Porém, logo depois do intervalo, Zuber subiu sozinho e deixou tudo igual. A Seleção só conseguiu levar perigo ao gol adversário nos acréscimos, sem sucesso. A partida ficou marcada pela estreia do árbitro de vídeo nos jogos do Brasil, com reclamação de dois pênaltis por parte dos brasileiros. Além disso, Neymar foi caçado em campo, sofrendo dez faltas no confronto.

Já no segundo jogo mais dificuldade. Desta vez, a Seleção encarou a Costa Rica e não conseguia passar pelo goleiro Keylor Navas, que estava em um dia inspirado. A equipe mostrava muita ansiedade e nervosismo, tendo dificuldade para concluir as jogadas. Contudo, apenas nos acréscimos, Coutinho conseguiu abrir o marcador, aproveitando sobra de cruzamento na área. Ainda deu tempo de Douglas Costa cruzar na área e Neymar aparecer para marcar o segundo. No final da partida, o craque desabou em lágrimas, o que gerou uma repercussão sobre o psicológico do jogador e da equipe.

Por fim, veio um jogo tranquilo para encerrar a fase de grupos. Contra a Sérvia, a Seleção não teve tantas dificuldades e garantiu a liderança da chave. No primeiro tempo, Coutinho deu um belo passe para Paulinho, que, na sua característica principal, invadiu a área e tocou por cima do goleiro, para abrir o placar. Já no segundo tempo Neymar cobrou escanteio na cabeça de Thiago Silva, que fechou o marcador.

Mais uma vez, o hexa é adiado nas quartas de final

Nas oitavas, a Seleção teria o reencontro com Ochoa, algoz da segunda rodada de 2014. Depois de não conseguir vazar o goleiro no primeiro tempo, Neymar aproveitou cruzamento rasteiro de Willian e completou para as redes. Já na reta final, O craque recebeu de Fernandinho e chutou para defesa do arqueiro, mas Firmino aproveitou a sobra para garantir a classificação.

Já nas quartas, o Brasil voltava a enfrentar uma seleção europeia e as coisas complicaram logo no início do jogo contra a Bélgica. Thiago Silva ainda chegou a acertar a trave, só que na sequência Chadli cobrou escanteio, Kompany desviou e a bola bateu em Fernandinho, que fez contra. Não demorou muito para Lukaku puxar contra-ataque e tocar para De Bruyne, que chutou forte no canto para ampliar.

Apenas no segundo tempo o Brasil conseguiu descontar. Coutinho cruzou na cabeça de Renato Augusto, que mandou no cantinho de Courtouis. Entretanto, o goleiro viraria o vilão da eliminação, com uma defesa espetacular em chute de Neymar nos acréscimos. Renato Augusto ainda teve mais uma chance, mas finalizou para fora.

Fim do sonho do hexa. Mais uma vez, o Brasil não conseguia manter o seu favoritismo e caía para uma seleção europeia nas quartas de final. Contudo, após a eliminação, muitas críticas à Tite, pela insistência em Gabriel Jesus no ataque, pela convocação de Fred, que estava lesionado, e também por Taison, que apareceu como surpresa na convocação e não entrou em campo.

Por outro lado, o sonho belga terminou na semifinal, com derrota para a França. Os Bleus encararam a surpreendente Croácia na final, vencendo por 4 a 2, e se tornando mais uma bicampeã mundial.

Jogadores convocados

Goleiros:

Alisson – Roma (ITA)

Éderson – Manchester City (ING)

Cássio – Corinthians

Laterais

Danilo – Juventus (ITA)

Fagner – Corinthians

Marcelo – Real Madrid (ESP)

Filipe Luís – Atlético de Madrid (ESP)

Zagueiros

Thiago Silva – PSG (FRA)

Miranda – Internazionale (ITA)

Marquinhos – PSG (FRA)

Pedro Geromel – Grêmio

Meias:

Casemiro – Real Madrid (ESP)

Fernandinho – Manchester City (ING)

Renato Augusto – Beijing Guoan (CHI)

Paulinho – Guangzhou Evergrande (CHI)

Fred – Shakhtar Donetsk (UCR)

Philippe Coutinho – Barcelona (ESP)

Willian – Chelsea (ING)

Atacantes:

Neymar – PSG (FRA)

Gabriel Jesus – Manchester City (ING)

Douglas Costa – Juventus (ITA)

Roberto Firmino – Liverpool (ING)

Taison – Shakhtar Donetsk (UCR)

Ficha técnica

Campeã: França

Vice-campeã: Croácia

Final: França 4 x 2 Croácia

Artilheiros: Harry Kane – seis gols

Colocação do Brasil: 6º lugar (eliminado nas quartas de final)

Artilheiro do Brasil: Neymar e Philippe Coutinho – dois gols

Resultados do Brasil: Brasil 1 x 1 Suíça | Brasil 2 x 0 Costa Rica| Brasil 2 x 0 Sérvia | Brasil 2 x 0 México | Brasil 1 x 2 Bélgica

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