Raphinha vira alvo de clubes sauditas para a próxima temporada

Um dos pilares do Barcelona nas últimas temporadas, o atacante Raphinha entrou na mira do futebol saudita. Afinal, o Al-Hilal e o Al-Nassr avaliam a contratação do jogador brasileiro e estariam dispostos a pagar cerca de R$ 510 milhões, segundo o jornal catalão “Mundo Deportivo”. O movimento teria o apoio do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).

Além disso, a proposta dos clubes inclui um salário até quatro vezes superior ao que ele recebe atualmente no Barcelona. Dessa forma, Raphinha chegaria na Arábia Saudita como um dos atletas mais bem pagos no país. Contudo, o jogador brasileiro não vai tomar nenhuma decisão antes da Copa do Mundo de 2026 e, por enquanto, mantém o foco no clube catalão.

Raphinha tem contrato com o Barcelona até junho de 2028. O atacante, de 29 anos, registrou 21 gols e sete assistências em 33 jogos na temporada 2025/26 pelo Barça. Contratado em 2022, o brasileiro custou 58 milhões de euros (R$ 316 milhões na cotação da época) junto ao Leeds United, da Inglaterra. Desde então, soma 177 jogos, 75 gols e 59 assistências.

Em meio a indefinição sobre o futuro, Raphinha mantém o foco na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante é um dos pilares do Brasil e uma das principais esperanças na busca pelo hexacampeonato mundial. A estreia brasileira será no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, em Nova Jersey.

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