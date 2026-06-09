Scaloni admite preocupação e diz que preferia não enfrentar a Islândia antes da Copa

A Argentina faz nesta terça-feira (9), às 22h (de Brasília), contra a Islândia, em Auburn, no Alabama, seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. No entanto, o compromisso está longe de agradar ao técnico Lionel Scaloni, que não escondeu a preocupação com a questão física de alguns atletas no elenco albiceleste.

Dessa forma, o treinador afirmou que, se pudesse escolher, sua equipe não entraria em campo a apenas uma semana do duelo contra a Argélia, marcado para o dia 16, pela abertura do Grupo J. O principal receio é perder mais jogadores por lesão em um elenco que ainda convive com problemas físicos.

“Queiramos ou não, vamos jogar com os meninos que estarão na Copa do Mundo, e estou preocupado com tudo o que está acontecendo. Se não houvesse esse jogo, teríamos mais tranquilidade para preparar a partida contra a Argélia. Nunca se imagina chegar a este momento com tanto azar, com vários jogadores que não estão 100% fisicamente. Minha preocupação é conseguir terminar bem esse período de preparação para chegarmos sem problemas”, afirmou.

No último sábado, Scaloni já teve uma baixa importante. O zagueiro Leonardo Balerdi sofreu uma lesão muscular durante um treinamento e acabou cortado da lista de 26 convocados. O técnico, porém, decidiu esperar até quarta-feira (10), após o amistoso diante da Islândia, para anunciar o substituto.

Cenário atual da questão física

A situação do departamento médico começou a melhorar nos últimos dias. O grande reforço para o amistoso será Lionel Messi, recuperado da fadiga muscular que sofreu em sua última partida pelo Inter Miami, no dia 24 de maio. Além do camisa 10, Nico Paz, Nahuel Molina e Gonzalo Montiel também receberam liberação para atuar.

“A princípio estão os três disponíveis para amanhã (terça). Ainda vamos saber quantos minutos. Vamos distribuir da melhor maneira. Quanto à equipe, vamos falar com os jogadores e depois informar. Ainda não tivemos muito tempo para trabalhar. Assim,, vamos definir a equipe hoje (no treino)”, explicou.

O zagueiro Cuti Romero, primeiro entre os nove lesionados a se recuperar completamente, já havia retornado no amistoso do último sábado (6), quando entrou nos minutos finais da vitória por 2 a 0 sobre Honduras, no Texas.

Apesar da evolução do quadro clínico, Scaloni mantém a cautela. O atacante Julián Álvarez e o volante Leandro Paredes apresentaram melhora recentemente, mas ainda não reúnem condições de jogo e seguem fora da partida contra a Islândia.

“Juli (Álvarez) está bem. É uma questão de ele se recuperar 100%. O incômodo no tornozelo está desaparecendo aos poucos. No caso de Leandro (Paredes), acredito que em alguns dias ele poderá voltar a treinar com o grupo. O problema dele foi muscular, mas está evoluindo bem e certamente, até o fim da semana, estará integrado ao grupo”, concluiu o técnico.

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