EUA revogam ingressos de torcedores do Irã às vésperas da Copa

Às vésperas da Copa do Mundo, os Estados Unidos revogaram os ingressos de torcedores do Irã. Assim, a decisão deixa os torcedores que já haviam feito planos de viagem impossibilitados de assistir às partidas da seleção iraniana. Em nota, a Federação de Futebol do Irã (FFIRI) lamentou a situação.

“Isso acontece apesar do fato de que muitos torcedores iranianos, confiando no processo oficialmente anunciado, já haviam feito os planos necessários para comparecer aos jogos”, publicou a federação iraniana.

A cota de 8% de ingressos destinada aos torcedores foi retirada pelos Estados Unidos. Dessa forma, isso impossibilita a federação iraniana de distribuir ingressos aos torcedores. Estados Unidos e Fifa ainda não se manifestaram sobre a decisão dos americanos. O Irã estreia na Copa do Mundo na próxima segunda-feira (15), às 22h (de Brasília), contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. O conflito geopolítico entre Estados Unidos e Irã também resvala nos jogadores. Afinal, os atletas receberam autorização para entrar no país, mas vão precisar deixá-lo logo após os jogos. Dessa forma, a Federação Iraniana de Futebol montou a base da seleção iraniana em Tijuana, no México, onde eles desembarcaram no último domingo (7).

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