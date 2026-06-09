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EUA revogam ingressos de torcedores do Irã às vésperas da Copa

EUA revogam ingressos de torcedores do Irã às vésperas da Copa
EUA revogam ingressos de torcedores do Irã às vésperas da Copa -

Às vésperas da Copa do Mundo, os Estados Unidos revogaram os ingressos de torcedores do Irã. Assim, a decisão deixa os torcedores que já haviam feito planos de viagem impossibilitados de assistir às partidas da seleção iraniana. Em nota, a Federação de Futebol do Irã (FFIRI) lamentou a situação.

“Isso acontece apesar do fato de que muitos torcedores iranianos, confiando no processo oficialmente anunciado, já haviam feito os planos necessários para comparecer aos jogos”, publicou a federação iraniana.

A cota de 8% de ingressos destinada aos torcedores foi retirada pelos Estados Unidos. Dessa forma, isso impossibilita a federação iraniana de distribuir ingressos aos torcedores. Estados Unidos e Fifa ainda não se manifestaram sobre a decisão dos americanos. O Irã estreia na Copa do Mundo na próxima segunda-feira (15), às 22h (de Brasília), contra a Nova Zelândia, em Los Angeles.

O conflito geopolítico entre Estados Unidos e Irã também resvala nos jogadores. Afinal, os atletas receberam autorização para entrar no país, mas vão precisar deixá-lo logo após os jogos. Dessa forma, a Federação Iraniana de Futebol montou a base da seleção iraniana em Tijuana, no México, onde eles desembarcaram no último domingo (7).

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