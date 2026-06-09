Al Hilal mira Vítor Pereira e prepara proposta milionária para tirar técnico do Forest

O Al Hilal intensificou o interesse na contratação de Vítor Pereira e já estuda formalizar uma proposta com valores elevados para convencer o treinador português a assumir o comando da equipe na próxima temporada.
Atualmente no Nottingham Forest, o técnico de 58 anos assumiu o clube em fevereiro. Desde então, conduziu a equipe à permanência na Premier League, além de levá-la até as semifinais da Liga Europa. Ao mesmo tempo, ele mantém o foco na preparação do próximo ciclo, enquanto a diretoria inglesa já colocou sobre a mesa uma proposta de renovação de contrato, atualmente válido até 2027.
No entanto, o cenário de mercado pode alterar os planos do Forest. Isso porque o Al Hilal busca um novo comandante após a saída de Simone Inzaghi e enxerga em Vítor Pereira um nome experiente e com histórico recente de sucesso no futebol europeu.
Além disso, o treinador português já conhece o futebol saudita. Ele trabalhou no país em duas oportunidades: primeiro no Al Ahli, na temporada 2013/14, e depois no Al Shabab, entre 2023/24 e 2024/25. Essa experiência prévia, inclusive, pesa a favor do interesse do clube de Riad.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook