Ainda sem Neymar, Seleção retoma rotina de treinos

Sob os olhares atentos do técnico Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira retornou ao campo do CT do New York Red Bulls, em Morristown, nesta terça-feira (9), no segundo trabalho desta semana, visando a estreia na Copa do Mundo, contra o Marrocos, no sábado (13), no MetLife, em Nova Jersey, pelo Grupo C da competição. No sábado (6), o Brasil venceu o Egito por 2 a 1, no último teste antes do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

Neymar, em processo de recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda, segue com o cronograma da fisioterapia e ainda afastado dos gramados, embora o quadro tenha apresentado uma evolução nos últimos dias.

A imprensa, como de praxe, só teve acesso aos 15 minutos iniciais da atividade. Nela, jogadores como Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Éderson, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Luiz Henrique usaram coletes, Porém, Carleto ainda não deu indícios do time que enfrenta os norte-africanos.

Durante este período, os jogadores fizeram um trabalho de aquecimento. Em seguida, o grupo treinou em campo reduzido, em uma espécie de bobinho, forçando o escape de uma marcação pressão com uma finalização na sequência. Luiz Henrique, ex-Botafogo, se destacou enquanto os cinegrafistas ainda tinham permissão para filmar.

Um detalhe curioso. Pela manhã, o calor de Nova Jersey não estava tão inclemente quanto nos últimos dias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,Twitter,Instagram e Facebook.