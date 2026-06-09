São Paulo encerra negociação após negativa de Domingos Duarte

O São Paulo colocou um ponto final nas negociações com Domingos Duarte. Depois de estabelecer um prazo para a resposta até o início da tarde desta terça-feira (9), a diretoria recebeu dos representantes do zagueiro português a confirmação de que o jogador recusou a oferta tricolor. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, as conversas oscilaram ao longo dos últimos dias. Em um primeiro momento, clube e atleta ficaram próximos de um acordo, mas divergências sobre os termos do contrato impediram o desfecho positivo. O atleta, então, pediu uma valorização salarial superior ao limite estabelecido pela diretoria.

Na tentativa de fechar a contratação, o São Paulo apresentou quatro ofertas e flexibilizou diferentes cláusulas contratuais. Livre no mercado a partir de 30 de junho, quando se encerra seu vínculo com o Getafe, o defensor de 31 anos poderia chegar sem custos de transferência. Embora tenha aprovado o projeto esportivo apresentado pelo Tricolor, a diferença financeira inviabilizou o acerto.

Internamente, a diretoria considerou que havia atingido o teto previsto para a negociação e descartou qualquer nova investida. Mesmo após o ultimato, os representantes do jogador ainda tentaram convencê-lo a aceitar a proposta para defender o clube paulista pelas próximas duas temporadas, mas não obtiveram sucesso.

Com o encerramento das tratativas, o São Paulo volta ao mercado em busca de outras opções e mantém a contratação de um zagueiro como prioridade para a sequência da temporada.

Enquanto isso, a negociação com o atacante Victor Sá, do Krasnodar, da Rússia, segue em estágio avançado. A expectativa da diretoria, portanto, é concluir o acordo ainda nesta semana.

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