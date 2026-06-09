Campeão por Flamengo e Corinthians fecha com a CazéTV para a Copa do Mundo

A CazéTV segue ampliando seu elenco para a cobertura da Copa do Mundo de 2026 e, nesse movimento de reforço do projeto para o torneio, confirmou mais um nome de peso para integrar a equipe. Dessa forma, o ex-jogador de Corinthians, Flamengo e Seleção Brasileira, Elias, passou a fazer parte do time do canal durante a Copa do Mundo.

Com isso, o ex-volante assume participação direta nas transmissões e também nas análises ao longo da competição, contribuindo de maneira constante com leituras táticas mais aprofundadas e avaliações técnicas durante os jogos, ao mesmo tempo em que traz a experiência acumulada de quem atuou em grandes clubes do futebol brasileiro e viveu decisões importantes na carreira.

Além disso, Elias se junta a um elenco que já reúne nomes como Romário, Ricardo Quaresma, Djalminha, Rodrigo Caio e Nenê, o que reforça ainda mais a proposta da CazéTV de aproximar diferentes gerações e trajetórias do futebol mundial dentro da cobertura do torneio.

Por fim, com essas novas adições ao projeto, o canal fortalece sua estratégia de valorizar ex-atletas como peças centrais da transmissão da Copa do Mundo de 2026, combinando vivências distintas e diferentes olhares sobre o evento em uma mesma equipe de cobertura.

CazéTV aposta em Elias, destaque por Flamengo e Corinthians na carreira

Elias construiu uma trajetória de peso no futebol brasileiro e, ao longo dos anos, se consolidou como um dos grandes volantes da década de 2010. Dessa forma, ele ganhou destaque principalmente com as camisas de Corinthians e Flamengo, onde se firmou pela intensidade, chegada ao ataque e capacidade de decidir jogos.

No Corinthians, Elias viveu duas passagens (2008–2010 e 2014–2016) e somou 253 jogos com 41 gols. Além disso, ele conquistou o Campeonato Brasileiro Série B (2008), o Campeonato Paulista (2009), a Copa do Brasil (2009) e o Campeonato Brasileiro (2015), reforçando sua importância no elenco alvinegro.

Já no Flamengo, o volante atuou em 2013 por empréstimo do Sporting de Portugal. Apesar da passagem curta, ele rapidamente caiu nas graças da torcida rubro-negra. Durante esse período, Elias marcou 10 gols pelo clube. Entre eles, o mais emblemático aconteceu nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, garantindo a classificação no Maracanã nos minutos finais. Além disso, ele também balançou as redes na final contra o Athletico Paranaense, encerrando a campanha como peça-chave da conquista.

CazéTV reforça equipe e confirma Diogo Defante na cobertura da Copa

Diogo Defante também foi confirmado no elenco da CazéTV para a cobertura da Copa do Mundo de 2026. Assim, um dos nomes mais populares da internet brasileira estará presente na cobertura in loco do canal durante o Mundial.

Dessa forma, o criador de conteúdo integrará a programação ao longo de toda a competição. Além disso, ele participará de quadros especiais e entradas ao vivo, reforçando a presença da CazéTV na cobertura do torneio.

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