Grêmio pode liberar Dodi após interesse da Chapecoense

O futuro de Dodi no Grêmio pode estar próximo de uma definição. O volante entrou na mira da Chapecoense, que realizou uma sondagem nos últimos dias e avalia apresentar uma proposta oficial para contar com o jogador na sequência da temporada. Com contrato válido apenas até dezembro, o atleta já se aproxima do período em que poderá assinar pré-contrato com qualquer clube.

A situação contratual, aliás, facilita uma eventual negociação. O Grêmio, nos bastidores, não demonstra intenção de interferir em sua saída, isso porque Dodi perdeu espaço sob o comando do técnico Luís Castro. O meio-campista aparece atrás de diversas opções na hierarquia do elenco e vem acumulando poucas oportunidades nos últimos compromissos da equipe.

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Concorrência aumentou no meio-campo

O cenário ficou ainda mais complicado para o volante ao longo dos últimos meses. Luís Castro consolidou nomes como Léo Pérez, Arthur, Noriega e Nardoni entre as principais alternativas para o setor. Além disso, o clube ganhou uma importante notícia antes da retomada do calendário, já que Villasanti está recuperado da grave lesão no joelho e voltará a ficar à disposição após a Copa do Mundo.

Enquanto o mercado se movimenta, o elenco gremista se prepara para o retorno aos trabalhos. Os jogadores voltam ao CT Luiz Carvalho no dia 16 de junho para iniciar a preparação visando a sequência da temporada. A comissão técnica pretende aproveitar o período de intertemporada para ajustes físicos e táticos antes da retomada das competições oficiais.

Até o momento, o único compromisso confirmado durante a pausa será um amistoso diante do Cascavel, marcado para o dia 27 de junho. A expectativa é que Luís Castro utilize o período para observar o elenco e definir quais atletas permanecerão nos planos para o segundo semestre, cenário que pode ser decisivo para o futuro de Dodi no Tricolor Gaúcho.

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