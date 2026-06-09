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Jogada10
Após rápida passagem pelo Galo, Sampaoli acerta com clube da Argentina
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Jogada10
Publicado às 13h32 de 09/06/2026
Após rápida passagem pelo Galo, Sampaoli acerta com clube da Argentina -
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Técnico argentino volta ao futebol após passagem curta pelo Atlético Mineiro e assume missão de reerguer o clube de Córdoba
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