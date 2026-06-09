Portugal x Nigéria: onde assistir e escalações do amistoso

Uma das principais favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026, a seleção de Portugal entra em campo nesta quarta-feira (10) para fazer seu último teste antes da estreia no Mundial. No Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, os portugueses recebem a Nigéria, às 15h45 (de Brasília), em um amistoso de preparação para a Copa.

Onde assistir

O amistoso internacional entre Portugal e Nigéria terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Como chega Portugal

Depois de vencer o primeiro amistoso diante do Chile no último sábado, Portugal entra em campo nesta quarta para fazer seu último teste antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. No Grupo K do Mundial, ao lado de RD Congo, Uzbequistão e Colômbia, a estreia dos portugueses será diante da seleção africana, no dia 17 de junho, às 16h.

Roberto Martínez terá todo time a disposição, uma vez que Nuno Mendes e João Neves não atuaram diante do Chile, poupados por controle de carga. Vale lembrar que Portugal vem de uma invencibilidade de quatro partidas – com três vitórias e um empate.

Como chega a Nigéria

Uma das seleções mais tradicionais do continente africano, a Nigéria não conseguiu a classificação para a Copa do Mundo. Por isso, a seleção está apenas fazendo amistosos para entrosar seus jogadores nesta Data Fifa. Seu principal jogador, Victor Osimhen, não foi convocado para esta Data Fifa.

chance de Kelsy começar a partida no lugar de David Morales.

PORTUGAL x NIGÉRIA

Amistoso Internacional

Data e horário: 10/6/2026, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria (POR)

PORTUGAL: Diego Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; João Neves, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

NIGÉRIA: Maduka Okoye; Abdullahi Bewene, Semi Ajayi, Calvin Bassey e Zaidu Sanusi; Wilfred Ndidi, Frank Onyeka, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze e Moses Simon; Terem Moffi. Técnico:Eric Chelle.

Árbitro: não divulgado.

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