Botafogo pode realizar intertemporada na Rússia

O Botafogo pode aproveitar a pausa do calendário brasileiro para fazer uma intertemporada fora do país. Afinal, a diretoria negocia uma viagem à Rússia para a realização de três amistosos, sendo dois contra clubes locais.

Atualmente de férias, o elenco glorioso deverá se reapresentar no CT Lonier apenas no dia 21 de junho. Dessa forma, segundo informações desta terça-feira (9/6) do jornalista Bruno Andrade, o Botafogo realizará a intertemporada na Europa.

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Assim, o clube brasileiro deve enfrentar CSKA Moscou e Dínamo Moscou, ambos da Rússia. Além disso, está nos planos a realização de um terceiro amistoso, desta vez contra uma equipe da Sérvia. No entanto, tal adversário ainda não teve o nome revelado.

O primeiro compromisso do Botafogo na volta ao futebol brasileiro seria contra o Santos, dia 22 de julho, pelo Brasileirão. Tal partida, porém, deverá ser adiada por conta da disputa dos playoffs da Sul-Americana. Assim, é possível que o jogo atrasado contra o Vitória, pela quarta rodada, ocorra nesta data por determinação da CBF, algo ainda não confirmado pela entidade.

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