Influencer se separa de ex-jogador do Fluminense um dia após chá revelação da filha

A influenciadora Bruna Rotta e o atacante Kauã Elias colocaram fim ao relacionamento apenas um dia após o chá revelação da primeira filha do casal, Helena. O anúncio do término rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

O casal havia compartilhado, no domingo (7), o evento que revelou o sexo do bebê, reunindo familiares e amigos em uma comemoração marcada por emoção e expectativa. No entanto, logo após a celebração, o clima mudou de forma brusca e a relação chegou ao fim.

De acordo com informações publicadas por veículos especializados, Bruna relatou que o relacionamento enfrentou desgaste após episódios de desentendimento ao longo do fim de semana. Além disso, a influenciadora afirmou ter recebido informações sobre possíveis conversas do jogador com outras mulheres, o que teria intensificado a crise entre os dois.

Outro fator que teria contribuído para o rompimento foi a participação de Kauã em um evento no Rio antes do encontro com Bruna para o chá revelação. A situação teria gerado discussão entre o casal, culminando na saída do atleta do local ainda durante a noite.

Logo após a repercussão, o jogador apagou registros com a influenciadora nas redes sociais, incluindo publicações relacionadas à gravidez. Até o momento, Bruna e Kauã não voltaram a aparecer juntos publicamente após a confirmação da separação.

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