Patrick de Paula se reapresenta ao Botafogo

O meia Patrick de Paula está de volta ao Botafogo. Após terminar seu empréstimo junto ao Remo, o meia de 26 anos se reapresentou no CT Lonier, onde já realiza atividades junto ao estafe do clube. O próprio jogador publicou foto fazendo treinos ao lado do atacante Júnior Santos, que se recupera de lesão no pé direito.

A passagem de Patrick de Paula pelo Remo, aliás, foi abreviada por conta de uma contusão. Afinal, o volante ex-Palmeiras realizou cirurgia de hérnia inguinal. Assim, ele não vai a campo desde 29 de abril, quando o time paraense venceu o Galvez por 2 a 1, pela Copa Norte. Na ocasião, Paula até contribuiu com uma assistência.

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O contrato do jogador vai apenas até dezembro de 2026, mas o Botafogo não deve utilizá-lo após a Copa do Mundo. Dessa forma, segundo informações do “ge”, o Glorioso ajuda na busca por um novo clube para Patrick.

O meia chegou ao Fogão em 2022, sendo uma das primeiras grandes contratações na era SAF. No entanto, o jogador não engrenou como o esperado e, aos poucos, perdeu espaço. Não à toa, já em 2024 passou por empréstimo no Criciúma. Após retornar, atuou em 25 jogos, mas logo saiu também emprestado ao Estoril (POR). Por fim, foi cedido para o Remo, que retornou à primeira divisão após 32 anos fora. Por lá, fez dois gols e deu quatro assistências em 14 jogos.

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