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Com vaga carimbada, Fluminense se consolida no top-10 histórico do futebol brasileiro na Libertadores

Rio de Janeiro, Brasil - 12/05/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Operário-PR esta noite no Maracanã pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen.
Rio de Janeiro, Brasil - 12/05/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Operário-PR esta noite no Maracanã pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. -

O Fluminense consolida ainda mais a sua história na Copa Libertadores ao carimbar o passaporte para as oitavas de final da edição de 2026. Graças a esse novo triunfo, o Tricolor das Laranjeiras atinge a marca de oito participações nesta fase decisiva do torneio. Esse desempenho assegura ao clube um lugar de destaque no top-10 entre as equipes brasileiras que mais vezes alcançaram o mata-mata continental.

Para compreender a magnitude desse feito, vale destacar o panorama nacional, onde o Palmeiras lidera o ranking histórico com 19 presenças. Logo atrás do clube paulista, o Grêmio aparece na segunda posição com 17 classificações, enquanto o São Paulo fecha o pódio principal ao registrar 16 idas às oitavas de final.

Na sequência da lista, Cruzeiro, Corinthians e Flamengo dividem a quarta colocação com 14 participações cada. O Internacional ocupa o sétimo lugar com 11 presenças, seguido de perto por Santos e Atlético Mineiro, que empatam na oitava posição com 10 classificações cada, logo à frente do próprio Fluminense, que fecha o grupo dos dez primeiros com suas oito aparições.

Quando o assunto se restringe ao cenário do futebol carioca, a estatística ganha contornos ainda mais interessantes para os tricolores. A partir dessa nova classificação, o Fluminense supera os rivais regionais Vasco, que detém 5 participações, e Botafogo, que soma 4.

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Dessa forma, o clube das Laranjeiras fica atrás apenas do Flamengo no Rio de Janeiro, uma vez que o Rubro-Negro ostenta 14 classificações para as oitavas de final ao longo da história da competição.

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