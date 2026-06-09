Com vaga carimbada, Fluminense se consolida no top-10 histórico do futebol brasileiro na Libertadores

O Fluminense consolida ainda mais a sua história na Copa Libertadores ao carimbar o passaporte para as oitavas de final da edição de 2026. Graças a esse novo triunfo, o Tricolor das Laranjeiras atinge a marca de oito participações nesta fase decisiva do torneio. Esse desempenho assegura ao clube um lugar de destaque no top-10 entre as equipes brasileiras que mais vezes alcançaram o mata-mata continental.

Para compreender a magnitude desse feito, vale destacar o panorama nacional, onde o Palmeiras lidera o ranking histórico com 19 presenças. Logo atrás do clube paulista, o Grêmio aparece na segunda posição com 17 classificações, enquanto o São Paulo fecha o pódio principal ao registrar 16 idas às oitavas de final.

Na sequência da lista, Cruzeiro, Corinthians e Flamengo dividem a quarta colocação com 14 participações cada. O Internacional ocupa o sétimo lugar com 11 presenças, seguido de perto por Santos e Atlético Mineiro, que empatam na oitava posição com 10 classificações cada, logo à frente do próprio Fluminense, que fecha o grupo dos dez primeiros com suas oito aparições.

Quando o assunto se restringe ao cenário do futebol carioca, a estatística ganha contornos ainda mais interessantes para os tricolores. A partir dessa nova classificação, o Fluminense supera os rivais regionais Vasco, que detém 5 participações, e Botafogo, que soma 4.

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Dessa forma, o clube das Laranjeiras fica atrás apenas do Flamengo no Rio de Janeiro, uma vez que o Rubro-Negro ostenta 14 classificações para as oitavas de final ao longo da história da competição.

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