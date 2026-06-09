Náutico x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Nesta terça-feira (9/6), Náutico e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (9), às 19h (de Brasília), nos Aflitos, pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão. As duas equipes chegam para o embate após derrotas e buscam retomar o caminho das vitórias para não se distanciar do pelotão de frente. O esquenta começa às 18h com o clima dos Aflitos, provocações e tudo que cerca do clássico. Diego Mazur narra cada lance com a intensidade, a raça e a alma que esse duelo entre pernambucanos e cearenses merece.

Cleyton Santos comenta o confronto nordestino, apontando os duelos individuais e as estratégias pra sair com a classificação. Gabo Ferreira traz as notícias direto dos vestiários, com a palavra dos treinadores e o ambiente antes da bola rolar. Cola no link e sente a energia do futebol nordestino ao vivo.

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