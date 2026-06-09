ASSINE JÁ!
Jogada10

Justiça dos EUA investiga práticas de venda de ingressos da Copa do Mundo 2026

Justiça dos EUA investiga práticas de venda de ingressos da Copa do Mundo 2026
Justiça dos EUA investiga práticas de venda de ingressos da Copa do Mundo 2026 -

O modelo de preço dinâmico adotado pela Fifa na Copa do Mundo de 2026 tem provocado forte repercussão negativa e acendido um alerta entre torcedores e autoridades. O sistema, que ajusta automaticamente os valores dos ingressos conforme a demanda, já levou preços a níveis considerados extremos. Existem entradas para a final chegando a R$ 169 mil (R$ 879 mil).

Além disso, a adoção dessa política inédita em Copas do Mundo também desencadeou uma investigação nos Estados Unidos. Procuradores-gerais de Nova York e Nova Jersey apuram possíveis práticas abusivas na venda de ingressos, incluindo a suspeita de “escassez artificial” e de elevação artificial dos preços.

De acordo com o modelo aplicado pela Fifa, os valores oscilam em tempo real. Assim, eles vão aumentando quando a procura cresce e podendo recuar caso haja menor interesse. Esse mecanismo, já utilizado em setores como aviação e hospedagem, passou a ser aplicado ao futebol de forma mais ampla nesta edição do Mundial.

No entanto, a implementação do sistema gerou críticas de parlamentares e organizações de defesa do consumidor. Nos Estados Unidos, uma deputada chegou a solicitar que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, seja convocado ao Congresso para explicar a política de preços e esclarecer possíveis abusos contra torcedores.

Enquanto isso, o debate cresce em torno do impacto da medida sobre o acesso do público ao torneio. Críticos afirmam que a estratégia pode transformar a Copa em um evento cada vez mais elitizado. Afastando, inclusive, parte dos torcedores tradicionais devido aos custos elevados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter,Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas