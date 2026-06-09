Justiça dos EUA investiga práticas de venda de ingressos da Copa do Mundo 2026

O modelo de preço dinâmico adotado pela Fifa na Copa do Mundo de 2026 tem provocado forte repercussão negativa e acendido um alerta entre torcedores e autoridades. O sistema, que ajusta automaticamente os valores dos ingressos conforme a demanda, já levou preços a níveis considerados extremos. Existem entradas para a final chegando a R$ 169 mil (R$ 879 mil).

Além disso, a adoção dessa política inédita em Copas do Mundo também desencadeou uma investigação nos Estados Unidos. Procuradores-gerais de Nova York e Nova Jersey apuram possíveis práticas abusivas na venda de ingressos, incluindo a suspeita de “escassez artificial” e de elevação artificial dos preços.

De acordo com o modelo aplicado pela Fifa, os valores oscilam em tempo real. Assim, eles vão aumentando quando a procura cresce e podendo recuar caso haja menor interesse. Esse mecanismo, já utilizado em setores como aviação e hospedagem, passou a ser aplicado ao futebol de forma mais ampla nesta edição do Mundial.

No entanto, a implementação do sistema gerou críticas de parlamentares e organizações de defesa do consumidor. Nos Estados Unidos, uma deputada chegou a solicitar que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, seja convocado ao Congresso para explicar a política de preços e esclarecer possíveis abusos contra torcedores.

Enquanto isso, o debate cresce em torno do impacto da medida sobre o acesso do público ao torneio. Críticos afirmam que a estratégia pode transformar a Copa em um evento cada vez mais elitizado. Afastando, inclusive, parte dos torcedores tradicionais devido aos custos elevados.

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