Cruzeiro encaminha venda de Vitinho ao futebol português

O Cruzeiro está próximo de concretizar mais uma movimentação envolvendo jovens revelados na Toca da Raposa. O meia Vitinho, de 22 anos, teve sua transferência encaminhada para o Santa Clara, de Portugal, em negociação definitiva. Apesar da saída, o Cabuloso permanecerá com 50% dos direitos econômicos do atleta, mantendo participação em uma futura venda.

A estratégia segue um modelo adotado recentemente pela diretoria celeste em outras negociações. O acordo já está alinhado entre as partes e a oficialização deve ocorrer nos próximos dias.

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Trajetória começou na base da Raposa

Vitinho chegou ao Cabuloso em 2023 após se destacar nas categorias de base da Ponte Preta. O desempenho chamou atenção da comissão técnica e rapidamente o meia ganhou espaço nas divisões inferiores da Raposa. Logo depois, subiu ao elenco principal e passou a integrar o grupo profissional.

Na temporada de 2024, o jogador teve sua maior sequência no time principal. Das 24 partidas disputadas, marcou um gol e deu uma assistência. Durante o período, ganhou oportunidades sob o comando de Fernando Seabra e, desse modo, foi visto como uma das promessas do clube para os anos seguintes.

Sem conseguir se firmar definitivamente, Vitinho acumulou empréstimos nos últimos meses. Inicialmente defendeu o Goiás, onde participou de 19 jogos, marcou três gols e contribuiu com uma assistência. Em seguida, vestiu a camisa do Náutico em duas passagens distintas. Inclusive, sua última atuação aconteceu no fim de maio, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o atacante Fernando, outro jogador revelado pelo Cruzeiro, ingressou no clube português nos mesmos moldes no início do ano. Assim como ocorreu naquela negociação, a Raposa não receberá compensação imediata, mas seguirá vinculada economicamente ao futuro de Vitinho.

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