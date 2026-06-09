Messi deve ser titular em amistoso; Argentina terá mudanças em mais setores

A Argentina deve contar com o retorno de Lionel Messi nesta terça-feira (9), às 22h (de Brasília), contra a Islândia, no último jogo preparatório antes da Copa do Mundo de 2026. A partida ocorrerá em Auburn, nos Estados Unidos.

O camisa 10 se recupera de uma fadiga muscular desde o dia 24 de maio e não atuou no último jogo, na vitória por 2 a 0 sobre Honduras, no sábado. Contudo, o jogador do Inter Miami não deve ser a única novidade na seleção de Lionel Scaloni.

Afinal, outros dois jogadores esperados para começarem como titular são o goleiro Rulli e o atacante Nico González, que atuará na lateral esquerda. Para a meta, Dibu Martínez ainda não se recuperou de fratura na mão esquerda e segue fora. Na esquerda, Tagliafico foi preterido pelo treinador.

Assim, a provável Argentina para começar o jogo contra a Islândia tem: Rulli; Montiel, Cuti Romero, Otamendi e Nico González; De Paul, Mac Allister e Enzo Fernández; Messi, Thiago Almada e Lautaro Martínez.

A Argentina estreia na Copa do Mundo na próxima terça-feira (16), às 22h (de Brasília), contra Argélia, em Kansas City. Áustria e Jordânia fecham o Grupo J do Mundial.

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