CazéTV renova acordo com o Disney+; plataforma exibirá a Copa do Mundo

O Disney+ e a CazéTV anunciam a renovação de sua parceria, garantindo a inclusão do canal na oferta de ESPN no Disney+ pelos próximos três anos. Com o novo acordo, os assinantes continuarão tendo acesso a transmissões ao vivo de grandes eventos esportivos, incluindo a Copa do Mundo FIFA de 2026, que contará com cobertura completa da CazéTV. Além do torneio masculino de 2026, o contrato também contempla a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, que será realizada no Brasil, e um robusto calendário em 2028, com os Jogos Olímpicos de Los Angeles.

A colaboração amplia a oferta de conteúdo esportivo ao vivo do Disney+. Reforçando a liderança da plataforma no streaming esportivo e fortalecendo sua estratégia de reunir diferentes formatos e estilos em um único ambiente para atender aos fãs de esporte. Com a ESPN no Disney+ liderando a experiência esportiva na plataforma de streaming, ao combinar conteúdos proprietários e de parceiros em um ecossistema unificado.

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Para a Copa do Mundo FIFA de 2026, o Disney+ se posiciona como um destino-chave para acompanhar o torneio. Reunindo em um só lugar as transmissões da CazéTV de todos os 104 jogos, além da cobertura completa da ESPN. Com programas, talentos no ar e conteúdos exclusivos diretamente dos países-sede — México, Canadá e Estados Unidos. Sendo assim, como uma ampla grade de programação nos canais lineares e conteúdos exclusivos.

“Estamos muito satisfeitos em continuar oferecendo a CazéTV dentro da ESPN no Disney+. Este acordo reforça nossa estratégia de expandir o conteúdo esportivo na plataforma, que já inclui todo o catálogo da ESPN. Ao trazer eventos como a Copa do Mundo da FIFA, a Copa do Mundo Feminina no Brasil e os Jogos Olímpicos, ampliamos ainda mais nossa oferta de conteúdos relevantes. Conectados a diferentes perfis de fãs, fortalecendo nossa proposta como o principal destino do esporte no streaming”, afirma Renato D’Angelo, General Manager do Brasil e Head de Direct-to-Consumer para a América Latina da The Walt Disney Company.

“A renovação da parceria com o Disney+ amplia o acesso à cobertura da CazéTV em uma plataforma que faz parte do dia a dia dos brasileiros. É mais um passo da nossa estratégia de estar onde o público está, entregando uma experiência consistente com a nossa voz única, especialmente durante a Copa do Mundo”, acrescenta Paulo Planet, Head de Distribuição de Plataformas da CazéTV.

Com essa renovação, o Disney+ reforça seu posicionamento como um destino central para os fãs de esporte no Brasil, reunindo transmissões ao vivo, grandes competições internacionais e conteúdos exclusivos para diferentes gerações de torcedores em um só lugar.

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