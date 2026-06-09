Internacional define futuro de emprestados e dois têm saída certa

A pausa da Copa do Mundo abriu espaço para uma série de avaliações internas no Internacional. Enquanto a diretoria discute reforços, possíveis vendas e ajustes no elenco principal, a situação dos jogadores emprestados também entrou na pauta. Atualmente, seis atletas vinculados ao clube atuam em outras equipes e terão seus futuros definidos nos próximos meses.

Entre os casos monitorados, dois chamam mais atenção pela proximidade do encerramento contratual. Alguns nomes devem retornar para nova análise da comissão técnica, enquanto outros já caminham para uma despedida definitiva. O período sem jogos oficiais, nesse cenário, tornou-se estratégico para o planejamento colorado visando a temporada de 2027.

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Casos distintos movimentam os bastidores

O lateral-esquerdo Ramon é um dos atletas com situação mais encaminhada. Emprestado ao Vitória desde o ano passado, o defensor ganhou espaço na equipe baiana e participou da campanha de permanência na Série A. O clube nordestino já iniciou o pagamento das parcelas previstas em contrato para exercer a compra, o que aproxima uma transferência definitiva.

Outro jogador observado é Gustavo Prado. O meia-atacante alterna momentos como titular e reserva no Ceará, mas segue sendo tratado como uma aposta de futuro. O Inter entende que o empréstimo tem servido para amadurecimento e, por isso, a tendência é que o atleta retorne ao Beira-Rio ao fim da temporada para uma nova avaliação. Enquanto isso, Henrique Menke, que está no Como, da Itália, também deverá voltar após o encerramento do vínculo temporário.

Por outro lado, a situação mais delicada envolve Estevão e Keiller. O atacante, que defende o São José-RS, tem contrato encerrando neste mês e não deve permanecer no Colorado. Livre no mercado, ele já desperta interesse do Ypiranga para a sequência da carreira. O vínculo com o clube gaúcho termina junto com o empréstimo.

Já Keiller também se aproxima de uma saída definitiva. Reserva no Coritiba e sem espaço nos planos futuros do Colorado, o goleiro tem contrato apenas até dezembro e não deverá renovar. Dessa forma, poderá assinar gratuitamente com qualquer equipe a partir do próximo ano. Com várias decisões pendentes, o Inter utiliza a pausa da Copa para definir quem ainda terá espaço no projeto esportivo e quem seguirá novos caminhos.

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