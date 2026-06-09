Vasco receberá de volta atacante emprestado ao Fortaleza; entenda

O atacante GB está prestes a mudar de ares, uma vez que a diretoria do Fortaleza já comunicou ao Vasco e aos representantes do atleta que ele não integra os planos do clube para o segundo semestre. Apesar da saída iminente do Leão, o destino do jogador não será o retorno ao Cruz-Maltino. A comissão técnica carioca também não demonstra interesse em contar com o atleta em seu elenco atual.

Diante disso, a diretoria vascaína planeja um novo empréstimo para o atacante, visando desta vez uma transferência para o exterior. Embora os dirigentes também não descartem uma negociação definitiva caso surja uma boa proposta.

Essa estratégia de buscar o mercado internacional faz todo o sentido quando olhamos para o histórico recente do jovem. Vale lembrar que o atleta já despertou o interesse de clubes da Europa no passado. Inclusive, chegou a realizar exames médicos no Fenerbahçe, da Turquia, em 2025. Naquela ocasião, contudo, uma reprovação nos testes médicos devido a um problema no joelho travou o avanço do negócio.

Vasco também observa Europa

Agora, em busca de dar a volta por cima, o estafe de GB corre contra o tempo e procura ativamente novas ofertas no Velho Continente. Os empresários avaliam com bons olhos um empréstimo para clubes de menor escalão na Europa, pois entendem que o jovem pode ganhar uma rodagem valiosa atuando fora do Brasil.

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Essa mudança de ares se mostra ainda mais necessária diante do cenário recente do jogador, visto que ele entrou em campo apenas três vezes pelo time cearense na primeira metade de 2026, número bem abaixo de sua passagem pelo Vasco, onde acumulou 26 jogos e marcou três gols.

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