Corinthians x Avaí (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Corinthians recebe o Avaí nesta quarta-feira (10). Assim, o confronto está marcado para às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge.

Dessa forma, o Timão ainda sonha com o G8, zona de classificação para a próxima fase da competição. O Leão, por sua vez, está no meio da tabela, mais distante do pelotão da frente e tem que abrir o olho para não se aproximar do Z4.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (10) terá a transmissão exclusiva da Corinthians TV.

Como chega o Corinthians

Atualmente, a equipe paulista soma 19 pontos (em 11º), três atrás do Bahia, atual oitavo colocado, restando cinco rodadas para o fim da primeira fase. Nesse sentido, no último treino antes da partida, os comandados do técnico William Batista fizeram a ativação no gramado do Centro de Excelência em Formação de Atletas do Corinthians — CEFAC.

“Tivemos um bom desenvolvimento na primeira rodada do Campeonato Paulista, contra o Mirassol. Assim, perspectivamos muitas coisas positivas para este jogo pelo Brasileiro”, apontou João Paulo di Fabio, auxiliar técnico da equipe.

Como chega o Avaí

O Leão da Ilha, no momento, tem 14 pontos e ocupa a 15ª colocação, três atrás do arquirrival Criciúma, primeiro time da zona de rebaixamento. No entanto, nas últimas três rodadas, a equipe catarinense derrotou Cuiabá e Vasco e ficou no empate com o Grêmio, esboçando reação na tabela.

CORINTHIANS X AVAÍ

15ª Rodada – Brasileirão Sub-20

Data e horário: 10/06/2026 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Parque São Jorge, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Matheus Corrêa; Pellegrin, Lorenzo, Levy Dias, Joãozinho; Caraguá, Bahia e Pires; Nícollas, Luizinho e Luiz Fabio Favela. Técnico: William Batista.

AVAÍ: Matheus; Diego, Eduardo Gonçalves, Ryan e Vinícius; Tedesco, Cauã e Kevin; Caio Brazil, Kauã Gabriel e Giovanni Pastri.Técnico: Ramon Lima.

Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)

Assistentes: Welber Venâncio da Silva (SP) e Henrique Perinelli Oliveira (SP)

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