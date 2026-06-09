Botafogo x Criciúma (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Brasileirão Sub-20 tem sequência nesta quarta-feira (10/6) com mais cinco jogos pela 15ª rodada. No Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Botafogo recebe o Criciúma, em duelo que pode deixar o Glorioso bem próximo da classificação. Por outro lado, o Tigre luta ferrenhamente contra o rebaixamento.
A equipe carioca surge na quinta colocação com 24 pontos, três a mais que o primeiro time fora do G8. Enquanto isso, os catarinenses estão em 18º, com 11, abrindo o Z3. Dessa forma, vejamos como chegam as equipes para o duelo desta quarta, às 15h (de Brasília).
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Como chega o Botafogo
O Botafogo vem de excelentes resultados na temporada. Afinal, emplaca uma sequência de cinco jogos sem saber o que é perder, incluindo quatro vitórias consecutivas. No último compromisso, empate por 1 a 1 fora de casa em difícil jogo contra o Santos, no CT Rei Pelé, dia 27 de maio.
Com 24 pontos, o time de Rodrigo Bellão pode abrir boa distância para o nono colocado em caso de vitória. Assim, ficaria próximo de garantir classificação antecipada rumo às quartas de final do certame.
Como chega o Criciúma
Lutando contra a queda no Brasileirão Sub-20, o Criciúma vem de vitórias importantes pelo Catarinense da categoria. A equipe do ex-goleiro Roberto Volpato goleou o Brusque por 4 a 0 e bateu o Joinville por 3 a 0 em sequência. Já pelo torneio nacional, porém, a vida não está tão fácil. Isso porque o Tigre só venceu uma de suas últimas dez partidas, somando sete derrotas no recorte. Assim, precisa vencer se quiser sair do Z3.
Botafogo x Criciúma
Brasileirão Sub-20 – 15ª rodada
Data e horário: quarta-feira, 10/6/2026, às 15h (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
BOTAFOGO: Luca; Kadu, França, Abdias e Devid; Lauro, Pereira e Valim; Juninho, Fortunato e Januário. Técnico: Rodrigo Bellão.
CRICIÚMA: Lucas Soratto; Kayck, Dylan, João Claudino e Luan Follmer; Davy, Léo Lima e Kauã Lira; Thierri, Rodrigo Haruki e Bidu. Técnico: Roberto Volpato.
Árbitro: Lucas Coelho Santos (RJ)
Assistentes: Júlio Cesar Souza Gaudêncio (RJ) e Juliana Martins Gomes (RJ)
Onde assistir: Não divulgado
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