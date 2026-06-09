Real Madrid anuncia saída de Arbeloa e prepara retorno de Mourinho

O Real Madrid confirmou nesta terça-feira (9) a saída de Álvaro Arbeloa do comando da equipe, encerrando oficialmente sua passagem como treinador. A decisão abre caminho para o retorno de José Mourinho ao Santiago Bernabéu. O português, inclusive, já está na Espanha para iniciar uma nova era no clube merengue.

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Em comunicado, o clube espanhol agradeceu os serviços prestados por Arbeloa e destacou sua identificação com a instituição ao longo dos anos, tanto como jogador quanto como treinador.

“O Real Madrid agradece a Álvaro Arbeloa pela dedicação, profissionalismo e compromisso demonstrados durante toda a sua trajetória no clube. Esta sempre será a sua casa, e desejamos sucesso a ele e à sua família nos próximos desafios”, informou a nota.

Arbeloa comandou o time principal em 28 partidas nesta temporada, assumindo o cargo após a saída de Xabi Alonso. Com sua despedida oficializada, a expectativa agora é pelo anúncio de José Mourinho como novo treinador dos merengues.

Para concretizar a contratação, o Real Madrid deverá pagar cerca de 15 milhões de euros ao Benfica. A negociação se estendeu além do previsto porque a cláusula de rescisão anterior do técnico português expirou no fim de maio, além de questões internas ligadas ao período eleitoral do clube espanhol.

Mourinho deve assinar contrato por duas temporadas, com opção de renovação por mais um ano. Caso o acordo seja confirmado, será o retorno do treinador a um clube que comandou entre 2010 e 2013, período em que conquistou uma LaLiga, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.

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