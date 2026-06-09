Atalanta anuncia saída de Palladino e mira novo técnico para a próxima temporada

A Atalanta anunciou nesta terça-feira (9) a saída de Raffaele Palladino do comando técnico da equipe. O treinador deixa o clube de Bérgamo após assumir o cargo em novembro de 2025, em meio a um período de instabilidade na temporada. De acordo com informações da imprensa italiana, Maurizio Sarri aparece como o principal candidato para assumir o cargo.

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Em comunicado oficial, a diretoria confirmou também a saída de toda a comissão técnica que trabalhava ao lado de Palladino.

O treinador chegou à Atalanta após um início de campanha abaixo das expectativas sob o comando de Ivan Juric, que havia sido escolhido para substituir Gian Piero Gasperini depois da ida do treinador para a Roma. Com a mudança, Palladino conseguiu reorganizar a equipe e melhorar o desempenho ao longo da temporada.

Sob seu comando, a Atalanta terminou o Campeonato Italiano na 7ª colocação, garantindo vaga na próxima edição da Liga Conferência. Na Copa da Itália, o time chegou até as semifinais, mas acabou eliminado pela Lazio. Além disso, na Champions, a campanha terminou nas oitavas de final. A equipe italiana enfrentou o Bayern de Munique e acabou eliminada com duas derrotas contundentes.

Apesar da recuperação apresentada nos últimos meses, a diretoria optou por encerrar o trabalho e iniciar um novo projeto para a próxima temporada.

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