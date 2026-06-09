Argentina x Islândia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h30

Nesta terça-feira (9/6), a Argentina está aquecendo seus motores para defender o seu título nos Estados Unidos, México e Canadá. A ‘Scaloneta’ faz seu último teste antes da estreia na Copa do Mundo, diante da Islândia, às 21h30 (horário de Brasília), no Jordan-Hare Stadium, em Alburn, Alabama, nos Estados Unidos. Assim, o aquecimento da Voz do Esporte começa às 20h30 preparando o torcedor pro duelo entre a escola sul-americana e a força física europeia. Ricardo Froede assume a narração com a categoria, o timing e a casca dos grandes momentos internacionais.

João Miguel Lotufo comenta a força dos hermanos, a criação no meio e como a Islândia tenta surpreender na base da organização. Pedro Rigoni traz escalação, ambiente e a última dos vestiários. Fecha sua terça no link dessa cobertura internacional que só a Voz faz.

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