Inglaterra x Costa Rica: onde assistir e escalações do amistoso

Daqui a uma semana, no dia 17 de junho, a Inglaterra fará sua estreia na Copa do Mundo de 2026, enfrentando a Croácia. Contudo, antes disso, nesta quarta-feira, os ingleses farão um último teste para se preparar para o Mundial. No Inter&Co Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, os comandados de Thomas Tuchel enfrentam a Costa Rica, às 17h (horário de Brasília).

Onde assistir

O amistoso internacional entre Inglaterra e Costa Rica, nesta quarta-feira, terá transmissão exclusiva da ESPN e Disney+.

Como chega a Inglaterra

Depois de um atuação pouco atrativa diante da Nova Zelândia no último final de semana, a Inglaterra tenta fazer bonito no último teste antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. Para o duelo desta quarta-feira, Tuchel vai poder contar com os reforços de Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze e Noni Madueke, que foram poupados por conta recente final da Champions League.

A Inglaterra tenta aparar as últimas arestas antes de buscar seu segundo título de Copa do Mundo – o único até aqui foi em 1966. Os ingleses estão no Grupo L do Mundial, ao lado de Croácia, Gana e Panamá.

Como chega a Costa Rica

Por outro lado, a Costa Rica não está classificada para disputar a Copa do Mundo deste ano. Mesmo sem as presenças de Estados Unidos, México e Canadá das Eliminatórias, a equipe não conseguiu buscar uma vaga entre as seleções da CONCACAF no Mundial.

Principal jogador desta geração, o atacante Joel Campbell – um dos destaques da campanha histórica da Costa Rica em 2014 – não foi convocado para esta bateria de amistosos da seleção costarriquenha.

INGLATERRA x COSTA RICA

Amistoso Internacional

Data e horário: 10/6/2026, às 17h (de Brasília)

Local: Inter&Co Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos

INGLATERRA: Pickford, Reece James, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Declan Rice; Saka, Bellingham Rashford; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

COSTA RICA:Sequeira; Quiros, Mitchell, Faerron, Araya; Salazar, Flores; Mora, Soto, Alcocer; Ugalde.Técnico: Fernando Batista

Onde assistir: ESPN e Disney+

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