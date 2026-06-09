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Jogada10

Técnico tenta equilibrar confiança e cautela na Bélgica

Técnico tenta equilibrar confiança e cautela na Bélgica
Técnico tenta equilibrar confiança e cautela na Bélgica -
Rudi Garcia elogia ambiente criado após goleada sobre a Tunísia, mas destaca que a equipe ainda precisa evoluir defensivamente para o Mundial
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