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Jogada10
Técnico tenta equilibrar confiança e cautela na Bélgica
Por
Jogada10
Publicado às 19h55 de 09/06/2026
Técnico tenta equilibrar confiança e cautela na Bélgica -
Jogada10
Rudi Garcia elogia ambiente criado após goleada sobre a Tunísia, mas destaca que a equipe ainda precisa evoluir defensivamente para o Mundial
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