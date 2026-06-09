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Croácia chega aos EUA e define escola como base na Copa

Croácia chega aos EUA e define escola como base na Copa
Croácia chega aos EUA e define escola como base na Copa -
Seleção desembarcou após vitória sobre a Eslovênia e ficará em Alexandria antes da estreia contra a Inglaterra, em Dallas
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