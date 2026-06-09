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Jogada10
Croácia chega aos EUA e define escola como base na Copa
Por
Jogada10
Publicado às 21h23 de 09/06/2026
Croácia chega aos EUA e define escola como base na Copa -
Jogada10
Seleção desembarcou após vitória sobre a Eslovênia e ficará em Alexandria antes da estreia contra a Inglaterra, em Dallas
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