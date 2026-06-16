Hakimi bate recorde por Marrocos em Copas e iguala marca histórica do futebol africano

O empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, no último sábado (13/6) , entrou para a história dos Leões de Atlas por diferentes motivos. Um deles foi o recorde alcançado por Achraf Hakimi, que se tornou o jogador marroquino com mais partidas disputadas em Copas do Mundo.
O lateral-direito chegou ao seu 11º jogo em Mundiais e ultrapassou a marca que dividia com Hakim Ziyech, ex-atacante do Chelsea e um dos protagonistas da histórica campanha marroquina em 2022. Como Ziyech não foi convocado para a Copa de 2026, Hakimi assumiu sozinho o topo da lista de atletas com mais aparições pela seleção do país na principal competição do futebol.
Contudo, o feito ganha ainda mais relevância quando ampliado para o cenário continental. Afinal, com os 11 jogos disputados, o capitão marroquino igualou o recorde de partidas de um jogador africano em Copas do Mundo.
Até então, a marca pertencia ao camaronês François Omam-Biyik e ao ganês Asamoah Gyan, ambos com 11 participações em jogos de Mundial. Assim, atendência é que Hakimi se isole na liderança já na próxima rodada, quando Marrocos enfrenta a Escócia pela fase de grupos.
Terceira Copa e protagonismo crescente de Hakimi
A trajetória de Hakimi em Copas começou em 2018, quando disputou os três jogos de Marrocos na fase de grupos do torneio realizado na Rússia.
Quatro anos depois, ele foi peça fundamental na campanha que colocou a seleção africana entre as quatro melhores do mundo pela primeira vez na história. No Catar, o lateral participou de sete partidas e ajudou a equipe a eliminar gigantes como Espanha e Portugal antes da queda para a França nas semifinais.
Além do desempenho defensivo, também deixou sua marca no ataque ao balançar as redes contra o Canadá na fase de grupos. Assim, em 2026, Hakimi disputa sua terceira Copa do Mundo consecutiva e chega ao torneio consolidado como a principal liderança da equipe.
Aos 27 anos, Hakimi vive o auge da carreira. Capitão da seleção marroquina, ele liderou o país na conquista recente da Copa Africana de Nações, encerrando uma longa espera pelo principal título do continente.
No futebol europeu, o lateral também acumula conquistas importantes. Atuando pelo Paris Saint-Germain, ele chega à Copa embalado pela conquista da Liga dos Campeões, título inédito para o clube francês.
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