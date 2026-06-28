Vozinha supera Corinthians e só perde para o Flamengo entre clubes do Brasil no Instagram

A campanha histórica de Cabo Verde na Copa do Mundo segue impulsionando a popularidade de Vozinha nas redes sociais. Classificado ao mata-mata, o goleiro agora soma 17,1 milhões de seguidores no Instagram e, em comparação com os clubes brasileiros, só fica atrás do Flamengo. Ele superou recentemente o Corinthians, que acumula pouco mais de 15 milhões.

O crescimento da conta começou na estreia de Cabo Verde no Mundial, quando brilhou no empate sem gols com a Espanha. Depois, o goleiro seguiu como um dos grandes destaques da campanha histórica da seleção na primeira participação em Copas do Mundo. Nesse período, a CazéTV incentivou a popularidade do arqueiro no Instagram com diversas campanhas.

Para se ter ideia, antes do empate com a Espanha, o goleiro somava cerca de 50 mil seguidores. O perfil agora ultrapassa a marca de 17 milhões, com margem para crescimento até o duelo decisivo contra a Argentina, na sexta-feira (3), às 19h (de Brasília).

Vozinha na caça aos seguidores do Flamengo

No comparativo com os clubes brasileiros no Instagram, apenas o Flamengo supera o perfil de Vozinha, com 24,9 milhões de seguidores. O Corinthians ocupa a terceira posição, com 15,7 milhões, seguido por Santos (8,2 milhões), Palmeiras (7,6 milhões), São Paulo (7,1 milhões), Vasco (3,9 milhões), Grêmio (3,7 milhões), Atlético Mineiro (3,5 milhões) e Cruzeiro (3,5 milhões).

Comparativo com outros goleiros

Vozinha também alcançou uma marca expressiva no comparativo entre companheiros da posição. Ele, por exemplo, ultrapassou o número de seguidores de Neuer, da Alemenha, que soma 14,8 milhões. Apesar do destaque, o goleiro ainda fica atrás de nomes como Casillas (20,4 milhões), Navas (19,1 milhões) e Courtois (17,9 milhões).

O número de seguidores aumentava a cada novo capítulo escrito na Copa do Mundo. Cabo Verde empatou por 0 a 0 com a Arábia Saudita, no NRG Stadium, em Houston, pela terceira rodada do Grupo H, e garantiu vaga na fase de 16 avos de final.

O empate, combinado com a vitória da Espanha sobre o Uruguai, confirmou a classificação da equipe na segunda colocação da chave. Em sua primeira participação na história da Copa do Mundo, Cabo Verde encerrou a fase de grupos de forma invicta.

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