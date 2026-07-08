Depay faz postagem enigmática em meio à negociação com o Corinthians

Enquanto aproveita o período de férias após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo de 2026, Memphis Depay voltou a movimentar as redes sociais. Nesta quarta-feira (08/7), o atacante do Corinthians publicou uma mensagem enigmática em uma de suas contas no Instagram, justamente em meio às negociações para renovar o contrato com o Timão.

Na publicação, o camisa 10 fez uma reflexão sobre sua trajetória. Além disso, destacou que, apesar das dificuldades enfrentadas ao longo da carreira, nunca perdeu o foco em seus objetivos. “Eu perdi pessoas, dinheiro e tempo, mas nunca perdi a direção e é por isso que sigo aqui”, escreveu.

O futuro de Memphis segue indefinido. Os representantes do jogador mantêm conversas com a diretoria do Corinthians para ampliar o vínculo, que se encerra em 31 de julho. A permanência do atacante é uma das prioridades do clube, que busca resolver questões financeiras antes de avançar em outras movimentações na janela de transferências.

Pela seleção holandesa, Memphis teve participação discreta na Copa do Mundo. O atacante começou a competição como opção no banco de reservas e disputou apenas 51 minutos ao longo da campanha, contribuindo com uma assistência. Na eliminação para Marrocos, nas oitavas de final, ele sequer foi acionado durante o empate no tempo normal e a prorrogação, resultado que culminou na despedida da Holanda do torneio.

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