Neymar anuncia divulgação exclusiva no Instagram em leilão marcado para agosto

Uma divulgação exclusiva nos stories do Instagram de Neymar fará parte dos itens disponíveis para próxima edição do Leilão Instituto Neymar Jr., marcado para 3 de agosto, em São Paulo. O anúncio foi feito pelo camisa 10 do Santos poucos dias depois de marcar presença no fracasso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026.

A ação integra a 6ª edição do tradicional leilão beneficente promovido pelo Instituto do astro, que reunirá mais de mil convidados no Suhai Music Hall. Constituído em julho de 2012 e inaugurado em dezembro de 2014, o craque idealizou o projeto junto à família, concretizando suas primeiras atividades em Praia Grande, no litoral paulista.

Além dos lotes colocados à disposição dos participantes, a programação desta edição contará com Thiaguinho como atração musical. Parceiro e amigo do camisa 10 há muitos anos, o cantor ficará responsável pela trilha sonora do evento e promete transformar o palco em uma grande celebração à solidariedade.

Leilão Instituto Neymar Jr

Além da postagem no Instagram, os itens confirmados para o leilão também inclui duas noites de hospedagem em uma das propriedades do craque em Mangaratiba. A ideia se baseia em oferecer ao comprador a “atmosfera descontraída que faz parte do universo” do camisa 10.

No pacote, o comprador contará com traslado em helicóptero partindo de São Paulo e a chance de acelerar no kartódromo particular do jogador. Trata-se de uma pista inspirada no tradicional Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos.

Já sobre o post no Instagram, a equipe da NR Sports ficará responsável pela foto do arrematador junto ao craque. E assim, após a quitação integral do valor, o jogador realizará o compartilhamento da imagem em seu perfil oficial, com marcação da conta do comprador.

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