Boca Juniors-ARG faz sondagem por Castillo, do Fluminense, segundo jornalista

O Boca Juniors realizou recentemente uma investida com o objetivo de tentar a contratação do atacante Rodrigo Castillo. Nesse contexto, conforme apuração do jornalista Tati Civiello, a agremiação argentina buscou informações junto ao Fluminense. A ideia era compreender a situação do centroavante e avaliar a viabilidade de repatriá-lo.

Apesar do interesse evidente da equipe de Buenos Aires, que continua ativa no mercado à procura de reforços para a sequência da temporada, a tratativa não progrediu.

Consequentemente, Castillo não demonstrou vontade de retornar ao futebol argentino neste momento e preferiu continuar no Tricolor das Laranjeiras.

Por causa da negativa do atleta, os dirigentes descartaram negociações formais entre os dois clubes que decidiram a Copa Libertadores de 2023. A direção tricolor afirma não recebeu nenhuma consulta oficial sobre o atacante.

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Castillo no Fluminense

Enquanto veste a camisa 19 da equipe carioca, Rodrigo Castillo desembarcou no Rio de Janeiro no começo de março para fortalecer o sistema ofensivo e carrega atualmente o rótulo de reforço mais custoso da história da instituição.

Inicialmente, o Lanús, da Argentina, negociou o jogador por 10 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 52,3 milhões. Contudo, após o clube brasileiro assumir diversos encargos fiscais, o valor total da transferência alcançou 13 milhões de dólares, aproximadamente R$ 67,9 milhões.

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